أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن التضامن مع مصر وضحايا، الحادث الأليم الذي شهده الطريق الدائري "حريق الوراق" المأساوي الذي وقع بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع 31 شخصا وإصابة 21 آخرين، مؤكدين وقوفهم الكامل وتضامنهم التام مع الشعب المصري وأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، ومتمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ففي إسلام أباد، أعرب الرئيس آصف علي زرداري، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء حادث ناقلة النفط المأساوي الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا ووقوع عدة إصابات.

وقدم الرئيس زرداري، في رسالة نشرها اليوم الخميس عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، خالص تعازيه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأسر الضحايا، معرباً عن مواساته لهم في هذا المصاب الأليم، كما دعا للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً تضامن باكستان الكامل مع الشعب المصري الشقيق في هذا الظرف الأليم.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن بالغ حزنه إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن حادث حريق الوراق.. متقدما، نيابة عن شعب وحكومة باكستان، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعائلات الضحايا والشعب المصري الشقيق.

وفي روما، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث، وكتب - في تدوينة على منصة "إكس" - "لقد تلقيت ببالغ الأسى نبأ الحادث المأساوي الذي وقع في مصر .. أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، وأعرب عن تضامني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومع الشعب المصري في هذه اللحظات الأليمة".

من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جيانلوكا رامبولا "أشعر بحزن عميق إزاء الحريق المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأتقدم بخالص التعازي إلى حكومة وشعب مصر، وأعرب عن بالغ مواساتي لأسر وأحباء الضحايا الذين فقدوا حياتهم، وأتمني الشفاء العاجل للمصابين".

وفي مقديشيو، أعربت وزارة الخارجية الصومالية عن تعازيها إلى جمهورية مصر العربية إزاء الحادث .. وأفادت - في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" اليوم /الخميس/ - بأن جمهورية الصومال تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر إثر حادث شاحنة الوقود .. كما أعربت عن تضامنها مع عائلات الضحايا، متمنية لهم الرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل.