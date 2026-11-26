جدد جهاز حماية المستهلك تحذيراته من الممارسات التي يلجأ إليها بعض التجار وأصحاب الأنشطة التجارية، وعلى رأسها إخفاء أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» أو «للتفاصيل ابعت رسالة»، مؤكدًا أن هذه التصرفات تمثل مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

ويأتي ذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشفافية داخل الأسواق، وضمان حصول المواطنين على المعلومات الكافية قبل اتخاذ قرارات الشراء، خاصة مع انتشار البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، التي أصبحت وسيلة رئيسية للترويج للمنتجات والخدمات.



الإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك

وأكد جهاز حماية المستهلك أن الإعلان الواضح عن الأسعار لا يُعد مجرد أسلوب تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين التجار، بل هو التزام قانوني وحق أساسي للمستهلك، يضمن له معرفة قيمة السلعة أو الخدمة قبل التعامل عليها.

وأوضح أن إظهار الأسعار بصورة واضحة يساعد المواطنين على المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، واختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المادية، بعيدًا عن أي ممارسات قد تدفعهم إلى التواصل مع البائع دون معرفة مسبقة بالتكلفة الفعلية.

وشدد الجهاز على أن حجب الأسعار أو إخفاءها بهدف جذب المستهلك إلى المحادثات الخاصة لا يتوافق مع قواعد التعامل التجاري المنظم، التي تقوم على الوضوح والإفصاح وتوفير المعلومات اللازمة للمشتري.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين

وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح جهاز حماية المستهلك أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار قد تعرض مرتكبيها لغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة الممارسات التي قد تضر بحقوق المواطنين أو تؤدي إلى تضليلهم بشأن الأسعار الحقيقية للسلع والخدمات، بما يضمن وجود بيئة تجارية أكثر انضباطًا وعدالة.

رقابة على الأسواق والمنصات الرقمية

وأشار الجهاز إلى استمرار حملاته الرقابية على مختلف منافذ البيع التقليدية، إلى جانب متابعة الأنشطة التجارية عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد المخالفات المتعلقة بإخفاء الأسعار أو عدم الإفصاح عنها بصورة واضحة.

وأكد أن الإجراءات الرقابية تستهدف حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها استغلال المواطنين أو التأثير على قراراتهم الشرائية.

الشفافية أساس التعامل التجاري

وتظل معرفة السعر قبل الشراء من أبسط حقوق المستهلك، وأحد أهم عوامل بناء الثقة بين البائع والمشتري، خاصة في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية.