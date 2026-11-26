تتيح القوافل الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا فرصة الحصول على الكشف الطبي والفحوصات وصرف الأدوية دون تحمل تكاليف، ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.



وتنظم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قوافل طبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الرعاية الصحية في مختلف التخصصات ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات إضافية.

خدمات القوافل الطبية المجانية



تشمل خدمات القوافل الكشف في تخصصات طبية مختلفة، وتتمثل في:

1- الكشف الطبي وإجراء الفحوصات مجانًا:

يخضع المواطن للكشف الطبي والفحوصات اللازمة بالمجان، من خلال العيادات الشاملة لمختلف التخصصات.

2- صرف الأدوية والنظارات الطبية:

عقب توقيع الكشف، تُصرف الأدوية للحالات التي تم فحصها بالمجان، إلى جانب تسليم النظارات الطبية للمستحقين.

3- تحويل ومتابعة الحالات الجراحية:

حال تبيّن احتياج الحالة لتدخل جراحي، تُحصر وتُحوَّل إلى المستشفى المختص، وتتابع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية لاستكمال إجراءات العلاج.

الشروط والأوراق المطلوبة للكشف

يستفيد المواطن من الخدمات عند تنظيم القافلة في منطقته، لذا يُنصح بمتابعة إعلان مواعيد وأماكن القوافل الطبية حسب الطريقة المتبعة في محيط محل سكنه، لمعرفة موعد وصولها.

ولا توجد شروط للتسجيل سوى أسبقية الحضور، وإحضار بطاقة الرقم القومي للبالغين، أو شهادة ميلاد مميكنة حال الكشف على الأطفال.

ما فائدة القوافل الطبية للمواطن؟

1- تقريب خدمات الكشف والعلاج من سكان القرى.

2- تخفيف أعباء انتقالهم للحصول على الرعاية الطبية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.