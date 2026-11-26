كشف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر عن مجموعة من الاشتراطات الفنية والرقابية المنظمة لعمل سيارات نقل المواد البترولية، مؤكدًا أن قيادة هذه المركبات لا تُتاح لأي سائق، وإنما تخضع لضوابط محددة تتعلق بكفاءة السيارة وتأهيل قائدها.

السيارات العاملة في نقل المواد البترولية

وأوضح خالد أبو بكر، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة النهار، أن السيارات العاملة في نقل المواد البترولية يجب ألا يقل موديلها عن عام 2017، وأن تكون مستوفية لمجموعة من الاشتراطات الفنية، فضلًا عن ارتباطها بمنظومة تحديد المواقع GPS لمتابعة حركتها وسرعتها.

وأشار إلى أن إجراءات اعتماد السيارات تتضمن اجتياز الفحص الفني من خلال وحدة العيار، وفق قائمة مراجعة محددة «Checklist»، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الفنية، قبل استخراج كارت المنظومة الذي يسمح للسيارة بالعمل.

وأضاف أن الضوابط لا تقتصر على المركبة فقط، بل تمتد إلى السائق، حيث تشمل إجراء تحليل دوري للسموم، والتأكد من اجتياز دورة متخصصة في القيادة الآمنة، وهي دورة تختلف عن برامج تعليم القيادة التقليدية.

العمل في مجال نقل المواد البترولية

وشدد أبو بكر على أن العمل في مجال نقل المواد البترولية يخضع لمنظومة من الإجراءات والاشتراطات الخاصة، سواء فيما يتعلق بالمركبات أو السائقين، بما يستهدف تعزيز عوامل السلامة والأمان والحد من مخاطر الحوادث.