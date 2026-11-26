أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل 14 فلسطينياً وإصابة 20 آخرين على الأقل، جراء سلسلة غارات جوية وقصف نفذه الجيش الإسرائيلي واستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

توزع الاستهدافات والخسائر البشرية

وتركزت الغارات الإسرائيلية على تجمعات سكنية وخيام للنازحين في شمال ووسط القطاع؛ ففي مدينة غزة، أعلن "مجمع الشفاء الطبي" عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في قصف نفذته طائرة مسيّرة استهدفت مخيم الشاطئ غربي المدينة فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من مقتل ثلاثة آخرين في قصف مماثل طال حي التفاح شرقي المدينة مساء أمس الأربعاء.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر في "مستشفى شهداء الأقصى" بمقتل شخصين وإصابة آخرين إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية غرب مدينة دير البلح. كما طالت الضربات شمال القطاع، حيث قُتل شخصان في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام، فيما قُتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعاً للمدنيين في مخيم حلاوة شرقي بلدة جباليا.

التطورات الميدانية والإنسانية

تأتي هذه الموجة الجديدة من التصعيد الميداني والغارات الجوية في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية المتفرقة على القطاع، رغم سريان ترتيبات وقف إطلاق النار المعلنة منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب إحصاءات طبية رسمية، تجاوزت حصيلة القتلى منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ 1,679 قتيلاً وأكثر من 6,100 مصاب.