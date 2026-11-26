أصدرت المحكمة العليا لولاية نيويورك، أمس الأربعاء، حكماً قضائياً يقضي بتأييد قرار رئيس بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني، بتجميد الإيجارات لنحو نصف الوحدات السكنية المؤجرة في المدينة، رافضةً بذلك الطعن المقدم من قبل مجموعة من ملاك العقارات لإلغاء القرار.

انتصار للمستأجرين وحيثيات الحكم

رحّب ممداني، الذي جعل من توفير السكن ميسور التكلفة محوراً أساسياً في برنامجه الانتخابي، بالحكم القضائي، واصفاً إياه في تصريح له بأنه "انتصار للمستأجرين وللقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وترسيخ للمبدأ القائل بأن سكان نيويورك العاملين يستحقون العيش في مدينة يمكنهم تحمل نفقاتها".

من جانبه، أوضح القاضي بريندان لانتري، في حيثيات رفضه للدعوى، أن مجموعة الملاك لم تقدم أدلة تثبت أن قرار تجميد الإيجارات جاء "غير منطقي أو تعسفي أو اتُخذ بشكل عشوائي".

وأكد القاضي على الصلاحية القانونية الكاملة لعمدة المدينة في تعيين أعضاء ضمن "مجلس إرشادات الإيجارات" ممن يتوافقون مع رؤيته الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل النزاع وحجم الوحدات المشمولة

تعود جذور القضية إلى طعن تقدم به ملاك العقارات ضد قرار "مجلس إرشادات الإيجارات"، الذي شمل تجميد قيمة الإيجارات لنحو مليون وحدة سكنية خاضعة لنظام "استقرار الإيجارات"، من أصل 2.3 مليون وحدة مؤجرة في عموم مدينة نيويورك.

وكان الملاك قد دفعوا في شكواهم القضائية بأن القرار افتقر إلى الاستقلالية وشابته "عملية غير نزيهة"، مدّعين تأثر المجلس بأعضاء موالين لسياسات ممداني، وهي الحجج التي أسقطتها المحكمة بحكمها الصادر أمس، مما يكرس سريان التجميد ويوفر حماية مالية مباشرة لملايين السكان في واحدة من أغلى مدن العالم.