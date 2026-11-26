أكد الإعلامي محمد شبانة أن سامي قمصان تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، مشيرًا إلى أن مدة استمراره ستتحدد وفقًا للاتفاق مع المدرب المنتظر، وقد تمتد لمباراتين أو 3 أو 4 مباريات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "سامي قمصان تولى تدريب النادي الأهلي، ولحد ما الأهلي يظبط أموره، هيقعد ممكن ماتشين أو تلاتة أو أربعة ماتشات، حسب ما يتفق مع المدير الفني الأجنبي الجديد، زي ما الأهلي بيفكر أو يقرر".

وأضاف: "الاجتماعات والدراسات مستمرة لاختيار المدرب الجديد، لكن المرة دي لازم الأهلي يراجع كل مبارياته، ويشوف طريقة لعبه وهل تتناسب مع الفريق أم لا، وهل هويته الفنية تتماشى مع هوية النادي، ويكون اسمه كبير وله تاريخ، وحتى لو خارج ميزانية النادي، ممكن حد يتحمل فارق الراتب، زي الأستاذ ياسين منصور أو غيره".

وتابع: "سامي قمصان كان في اجتماعات من الصبح، والحقيقة أن الناس في نادي المقاولون العرب، بكل تقدير للنادي الأهلي، تركوه يرحل، وأصدروا بيانًا وجهوا فيه الشكر للكابتن سامي قمصان، وعملوا له حفلًا بحضور مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري".

وأوضح: "المقاولون العرب منحوا سامي قمصان الفرصة للرحيل إلى الأهلي، وزي ما قال رئيس النادي إن دي رغبة سامي قمصان، خلاص".

وأشار شبانة إلى وجود جدل حول مدى قانونية تولي قمصان تدريب الأهلي، في ظل اللائحة المنظمة لانتقال الأجهزة الفنية بين الأندية خلال الموسم، قائلًا: "الناس بدأت تتكلم في اللائحة، وهل تسمح للكابتن سامي قمصان بالرحيل؟ الموضوع فيه لغط، والناس مش هتسيبها كده".

وأضاف: "النقطة الثانية بتقول إن المدير الفني اللي بيقوم بفسخ عقده مع النادي لا يتولى مسؤولية نادٍ آخر في نفس المسابقة خلال الموسم، ويجوز له التعاقد مع نادٍ آخر إذا كان إنهاء العقد من طرف النادي، وفي جميع الأحوال يكون ذلك بعد أخذ إذن".

وتساءل: "هل إنهاء العقد كان عن طريق النادي، ولا الكابتن سامي هو اللي عايز يمشي؟".

وتطرق شبانة إلى تصريحات رئيس نادي المقاولون العرب بشأن مستقبل قمصان، قائلًا: "رئيس النادي قال إنه لم يتم الاستقرار على بديل سامي قمصان في قيادة الفريق، وإن النادي لن يتأخر في اتخاذ أي إجراء إداري يسهل توليه تدريب الأهلي، تقديرًا لما قدمه للفريق".

وعلق: "خد بالك، جملة أي إجراء إداري مش بتتقال كده وخلاص، يعني ممكن يكون المقصود إن النادي يصدر قرارًا بأنه هو اللي أنهى التعاقد مع الكابتن سامي قمصان، عشان يقدر يروح يدرب الأهلي".

واختتم شبانة تصريحاته بطرح تساؤلات حول حقيقة رحيل قمصان، قائلًا: "هل فعلًا المقاولون العرب كانت عايزة سامي قمصان عشان يدرب الأهلي؟ ولا سامي قمصان هو اللي كان عايز يمشي من المقاولون عشان يدرب الأهلي؟".