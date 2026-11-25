شهد مقر النادي الأهلي مساء اليوم اجتماعًا مطولًا، بحضور ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المشرفين على الكرة، وبالتواصل الهاتفي مع محمود الخطيب، رئيس النادي، للاطلاع على رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وفي حضور وائل جمعة، مدير الكرة، وسامي قمصان، المدير الفني، تم الاتفاق على ما يلي:-

قرارات الأهلي:

- اعتماد تشكيل الجهاز الفني المقدم من سامي قمصان.

- التوجيه بفتح الباب أمام تلقي العروض لبعض اللاعبين المقصرين في حق النادي.

- إتاحة الفرصة للوجوه الواعدة بما يتفق مع رؤية المدير الفني.

- التأكيد على الثقة الكاملة في اللاعبين الذين يؤدون بشخصية الأهلي.

- استكمال هيكلة قطاع الكرة بتعيين مدير رياضي أجنبي، لديه رؤية وخبرات كبيرة للتخطيط، وتفعيل التواصل المثمر بين منظومة الكرة بالنادي.

