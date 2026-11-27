سجل سعر الدولار اليوم تحركات جديدة أمام الجنيه المصري خلال ختام التعاملات الأسبوعية في عدد من البنوك، وسط تباين محدود في أسعار الشراء والبيع إذ بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.75 جنيه للشراء و54.85 جنيه للبيع، فيما سجل مستويات أعلى في عدد من البنوك.



وشهد سعر الدولار اليوم ارتفاعًا بنحو 6 قروش في البنك الأهلي المصري خلال ختام التعاملات، ليسجل 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع، بالتزامن مع تحركات أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية، بينها الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 54.75 جنيه للشراء و54.85 جنيه للبيع، خلال ختام التعاملات، ليحافظ على مستوى أقل نسبيًا من الأسعار المعلنة في بعض البنوك الأخرى.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 54.75 جنيه للشراء، و54.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.75 جنيه للشراء، و54.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 54.80 جنيه للشراء، و54.90 جنيه للبيع.

وتكشف الأسعار المعلنة عن تباين محدود بين البنوك، إذ سجل البنك التجاري الدولي أعلى مستويات الشراء والبيع ضمن البنوك المذكورة، بينما جاءت أسعار بنك القاهرة والبنك المركزي عند مستويات متقاربة.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ليسجل نحو 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 6 قروش.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال ختام تعاملات الخميس نحو 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع، ليأتي متوافقًا مع السعر المعلن في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع، خلال ختام تعاملات الخميس 26 نوفمبر 2026، متطابقًا مع الأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع، خلال ختام تعاملات الخميس 26 نوفمبر 2026.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 54.75 جنيه للشراء و54.85 جنيه للبيع، خلال ختام تعاملات الخميس 26 نوفمبر 2026، ليأتي عند المستوى نفسه المعلن في البنك المركزي المصري.

ويواصل سعر الدولار في بنك القاهرة التحرك ضمن مستويات متقاربة مع عدد من البنوك، في ظل متابعة مستمرة للتحديثات المصرفية خلال تعاملات اليوم.



سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي ارتفاعًا في البنك الأهلي المصري، ليسجل نحو 172.26 جنيه للشراء و177.66 جنيه للبيع.

ويعد الدينار الكويتي من العملات العربية التي تحظى بمتابعة واسعة في السوق المصرفية المصرية، خاصة من جانب المواطنين الذين يتعاملون في التحويلات المالية أو يتابعون أسعار العملات الخليجية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 14.51 جنيه للشراء و14.63 جنيه للبيع، خلال التعاملات.

وتأتي متابعة سعر الريال السعودي في ظل ارتباطه بالعديد من المعاملات المالية، خاصة التحويلات المرتبطة بالسفر والعمل في المملكة العربية السعودية، إلى جانب احتياجات المواطنين خلال مواسم العمرة والحج.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 26 نوفمبر 2026 في البنك الأهلي المصري نحو 14.50 جنيه للشراء و14.94 جنيه للبيع.

ويحظى الدرهم الإماراتي باهتمام المتعاملين في العملات العربية، خاصة مع وجود معاملات مالية وتحويلات مرتبطة بالإمارات، وهو ما يجعل متابعة سعره أمام الجنيه من الموضوعات التي تشهد اهتمامًا يوميًا.

سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.90 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، خلال ختام التعاملات.