ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر «الكابينت»، الذي كان مقررًا عقده مساء الخميس، وقرر عقد مشاورات بديلة بمشاركة مجموعة أضيق من الوزراء، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم تُعلن أسباب رسمية لإلغاء الاجتماع بصيغته الموسعة، غير أن موقع «News.co.il» ربط عقد المشاورات البديلة بالتوترات المتصاعدة مع إيران، في حين وصفت مراسلة الشؤون السياسية في «القناة 12» الإسرائيلية توقيت المشاورات بأنه حساس، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الملفات المطروحة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه حكومة نتنياهو، على خلفية التوتر مع إيران، واستمرار الغموض بشأن مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما مع تلويح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإمكانية العودة إلى عمليات عسكرية واسعة إذا لم توافق حركة حماس على نزع سلاحها وتسليم إدارة القطاع إلى جهة أخرى.

كما يتزامن إلغاء الاجتماع مع أزمة سياسية متصاعدة داخل إسرائيل، في ظل تحركات غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة دون مشاركة حزب الليكود، وتقدم المفاوضات الائتلافية مع عدد من الأحزاب، وهو ما يضع مستقبل حكومة نتنياهو أمام اختبار سياسي حاسم.