توصل حزب «يشار!» بقيادة جادي آيزنكوت، والحزب الديمقراطي برئاسة يائير جولان، إلى اتفاق ائتلافي يقضي بتوقيع اتفاقية مشتركة بين الحزبين، في خطوة جديدة ضمن تحركات أحزاب معسكر التغيير لتشكيل حكومة جديدة وإنهاء حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق، يحصل الحزب الديمقراطي على أربع حقائب وزارية، هي الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، والعمل والرعاية الاجتماعية، والاتصالات، والثقافة والرياضة، إلى جانب تولي مسؤولية وزارة المساواة الاجتماعية، ورئاسة لجنة الدستور في الكنيست، فضلاً عن تمثيله في لجنة التعيينات القضائية.

وتتضمن التفاهمات، وفقاً للبيان المشترك، الالتزام بإلغاء ما وصفه الحزبان بـ«الانقلاب القضائي»، والحفاظ على استقلالية النظام القضائي، والعمل على تحقيق إنجازات للمجتمع الإسرائيلي والديمقراطية والمجتمع العربي.

وفي المقابل، لم يتضمن الاتفاق حصول الحزب الديمقراطي على وزارة العدل، رغم مطالبته السابقة بها، إذ أشار الحزب إلى أن تشكيل حكومة تغيير يتطلب إبداء المرونة والتوصل إلى تسويات بين الأطراف السياسية.

من جانبه، أكد يائير جولان أن حزبه متمسك بتعهداته باستبدال نتنياهو وحماية الديمقراطية الإسرائيلية، داعياً بقية الأحزاب إلى الإسراع في استكمال الاتفاقات اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

تحذيرات ليبرمان من مناورات نتنياهو

وفي سياق متصل، حذر رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، آيزنكوت من محاولات نتنياهو إفشال جهود تشكيل حكومة التغيير، مرجحاً أن يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي عليه صيغة لتقاسم السلطة بالتناوب، يكون بموجبها نتنياهو نائباً له، معتبراً أن مثل هذا العرض سيكون مجرد مناورة سياسية تهدف إلى تعطيل تشكيل الحكومة.

كما دعا رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت إلى تشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة آيزنكوت، مؤكداً أن حزبه يعمل على جمع الأحزاب المختلفة تحت مظلة ائتلاف واحد.

عباس يكشف ملامح ائتلاف محتمل بمشاركة الأحزاب العربية

وفي تطور آخر، قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن ملامح تشكيل الحكومة بدأت تتضح، متوقعاً تشكيل ائتلاف يضم أحزاب معسكر التغيير وحزب «يهودية التوراة الموحدة» والقائمة العربية الموحدة، مع توفير شبكة أمان برلمانية من القائمة المشتركة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين آيزنكوت وبقية الأحزاب، حيث يسعى إلى استكمال الاتفاقات مع مكونات معسكر التغيير، بالتوازي مع محاولات استقطاب حزب «يهودية التوراة الموحدة» عبر تفاهمات تتعلق بقضايا التجنيد ووضع طلاب المعاهد الدينية واستقلالية التعليم الحريدي.