أعاد حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي شهد اندلاع حريق هائل إثر حادث سيارة نقل مواد بترولية، فتح ملف اشتراطات وقواعد سير شاحنات نقل المواد الخطرة على الطرق المصرية، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لتحركاتها، خاصة أن طبيعة الحمولات التي تنقلها تجعل أي مخالفة لقواعد السلامة مصدر خطورة كبيرة على حياة المواطنين ومستخدمي الطرق.

ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات

وبينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، تبرز تساؤلات حول الإجراءات الواجب اتخاذها قبل تحرك هذه السيارات، والجهات المسؤولة عن تأمين خطوط سيرها، وما إذا كانت المشكلة في القواعد المنظمة أم في آليات تنفيذها.

وفي هذا السياق، كشف خبير تخطيط مروري عن الضوابط المنظمة لحركة سيارات المواد البترولية، مطالبا بتفعيل الرقابة وتطبيق القانون بصورة أكثر حزما لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

إخطار المرور قبل تحرك سيارات المواد الخطرة

وأكد اللواء صفوت كامل، خبير التخطيط المروري، أن سيارات نقل المواد البترولية والمواد الخطرة تخضع لاشتراطات وضوابط مرورية خاصة، تفرض عليها إخطار إدارة المرور بخط السير المحدد قبل التحرك بوقت كافٍ، حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين رحلتها على الطرق.

تخصيص خدمات مرورية لمرافقة تلك السيارات

وأوضح أن إخطار المرور يتيح تخصيص خدمات مرورية لمرافقة تلك السيارات، إلى جانب توفير سيارة إسعاف، بما يضمن التعامل السريع مع أي طارئ قد يقع خلال الرحلة، ويحد من المخاطر المحتملة على قائدي السيارات والمواطنين.

لماذا يُسمح لشاحنات المواد البترولية بالسير طوال اليوم؟

وأشار كامل إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر 2018 يسمح لسيارات نقل المواد البترولية بالسير على الطرق في جميع الأوقات، دون التقيد بمواعيد الحظر المقررة لبعض أنواع سيارات النقل، وذلك لضمان استمرار إمدادات المواد البترولية وعدم حدوث عجز في احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة.

التحقيقات تحسم مسؤولية حادث الوراق

وفيما يتعلق بحادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، شدد خبير التخطيط المروري على أن تحديد المسؤولية يتوقف على ما ستكشف عنه التحقيقات، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الشركة الناقلة بالإجراءات المنظمة لتحرك السيارة.

وأوضح أن التحقيقات ستحدد ما إذا كانت الشركة قد أخطرت إدارة المرور بخط السير مسبقا، دون أن يتم تخصيص الخدمات المرورية اللازمة لمرافقتها، أم أنها لم تخطر الجهات المختصة من الأساس، وهو ما يمثل نقطة مهمة في تحديد أوجه المسؤولية عن الحادث.

أزمة الطرق ليست في القوانين ولكن في تنفيذها

وأكد كامل أن مصر لا تعاني نقصا في القوانين والتشريعات المنظمة للمرور والسلامة على الطرق، وإنما تكمن المشكلة الرئيسية في عدم تنفيذ القواعد والاشتراطات بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي للقانون والالتزام به يمثلان الركيزة الأساسية للحد من المخالفات والحوادث.

مجلس أعلى للحوادث لمنع تكرار الكوارث

وطرح خبير التخطيط المروري مقترحا بإنشاء مجلس أعلى للحوادث، يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، على أن يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويتولى دراسة أسباب الحوادث ووضع توصيات علمية وعملية لمنع تكرارها.

وأوضح أن أهمية هذا المجلس تأتي من تعدد الجهات والوزارات المعنية بملف الطرق والسلامة المرورية، إذ يتطلب التعامل مع هذه القضية تنسيقا بين نحو 10 وزارات و16 هيئة، بما يضمن توحيد الجهود وتحديد المسؤوليات وتحويل التوصيات الفنية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.