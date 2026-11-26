أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية غدا /الجمعة/ وحتى يوم /الأحد/ المقبل مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 23 و24 درجة مئوية بينما ترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتتراوح بين 31 و32 درجة..محذرة من برودة الأجواء خلال فترات الليل والصباح الباكر ومن استمرار تكون الشبورة المائية على بعض الطرق.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - : "إن طقس الغد يشهد أجواء خريفية معتدلة الحرارة بشكل كبير على أغلب المحافظات مع درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية، بينما يكون الطقس حارا على محافظات جنوب الصعيد ؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العظمى التي تتراوح ما بين 31 و32 درجة مئوية".

وأضافت : "إن أبرز ما يميز حالة الطقس خلال هذه الفترة هو الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 13 و14 درجة مئوية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة، لا سيما في المدن الجديدة ومحافظات شمال الصعيد والمناطق التي لها ظهير صحراوي".

وأوضحت أن الشبورة المائية تستمر في الظهور خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق .. مشددة على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، والقيادة بهدوء على الطرق، وتشغيل كشافات الشبورة بالسيارات، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور حفاظا على سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار .. قالت غانم : إن هناك فرصا لأمطار خفيفة على مناطق حلايب وشلاتين مع احتمالية تكون بعض السحب على عدد من المحافظات، قد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فيما نصحت المواطنين بالاستمتاع بالأجواء الخريفية المستقرة، مع ضرورة الانتباه إلى برودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وارتداء الملابس الشتوية الخفيفة تجنبا للتعرض لنزلات البرد، خاصة مع الفارق الملحوظ بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

وكشفت عن أن البلاد سوف تتأثر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه عدد من التقلبات الجوية وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط قوي للرياح .. مشيرة إلى أن هذه الحالة سوف يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد إلى جانب انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال الجمهورية، ونشاط قوي للرياح، بما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية .. أوضحت غانم أن نشاط الرياح المتوقع قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط .. مشددة على ضرورة متابعة تطورات الحالة الجوية والنشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة مستمرة، خاصة مع اقتراب موعد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي.