في مشهد تختلط فيه تفاصيل الكارثة بأوجاع أسر الضحايا، كشفت رواية شاهد عيان على حادث حريق دائري الوراق عن مأساة جديدة داخل إحدى السيارات التي حاصرتها النيران، بعدما عُثر بداخلها على طفل برفقة أحد والديه، وسط صعوبة بالغة في تحديد هويتهما بسبب شدة التفحم.

الحادث وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، عقب تصادم واحتراق ناقلة مواد بترولية، قبل أن تمتد النيران سريعًا إلى عدد من المركبات الموجودة في محيط الحادث، لتخلف عشرات الضحايا والمصابين وخسائر مادية كبيرة.

طفل يحتضن أحد والديه

وقال شاهد عيان على الحادث إنه شاهد داخل إحدى سيارات “تمناية” طفلًا يحتضن أحد والديه، مؤكدًا أن المشهد كان مأساويًا، وأن شدة النيران حالت دون التعرف إلى ملامح الضحايا أو تحديد ما إذا كان الشخص الموجود بجوار الطفل والده أم والدته.

وأوضح أن النيران تسببت في تفحم السيارة بالكامل، بينما التصقت جثتا الطفل وأحد والديه داخل المركبة نتيجة الحرارة الشديدة التي صاحبت الحريق.

وأضاف أن السيارة كانت تحتوي على علب لبن أطفال خاصة بالرضيع، إلا أن النيران التهمتها هي الأخرى، لتبقى بجوار الطفل داخل المركبة التي تحولت إلى حطام.

حريق امتد إلى السيارات المجاورة

بدأت الكارثة بعد تصادم ناقلة مواد بترولية أعلى الطريق الدائري، لتشتعل النيران في الناقلة وتمتد إلى المركبات المجاورة.

وتسببت النيران في تفحم عدد كبير من السيارات والدراجات البخارية، بينما حاول المواطنون وقوات الحماية المدنية التعامل مع الحريق وإنقاذ المصابين وإبعاد المواطنين عن منطقة الخطر.

ومع اتساع نطاق الحريق، تحولت المنطقة إلى مسرح لعمليات إنقاذ وانتشال للضحايا، في وقت واجهت فيه فرق الطوارئ صعوبة بسبب شدة النيران وتعدد المركبات المتضررة.

النيابة تنتقل إلى موقع الحادث

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة تصادم واحتراق ناقلة مواد بترولية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤوليات.

وانتقل المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وفحص آثار التصادم والحريق.

كما انتقلت فرق من أعضاء نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابة الوراق الجزئية إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور، لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وتعمل جهات التحقيق على استكمال إجراءات حصر الضحايا والمصابين وفحص الخسائر التي خلفها الحريق، إلى جانب الوقوف على كيفية وقوع التصادم وتسلسل الأحداث التي أدت إلى امتداد النيران للمركبات الأخرى.

DNA لتحديد هوية المتفحمين

وفي ظل وجود جثامين لم يتم التوصل إلى هويات أصحابها، أمرت النيابة العامة بأخذ عينات الحمض النووي DNA لإجراء المضاهاة اللازمة وتحديد هوية المتوفين.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في الحوادث التي تتعرض فيها الجثامين للحروق الشديدة، إذ قد يصبح التعرف إليها بالوسائل التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة.

ويعتمد تحليل البصمة الوراثية على استخراج المادة الوراثية من عينات بيولوجية مناسبة، ثم مقارنتها بعينات مرجعية من أقارب الأشخاص المفقودين، بما يسمح بتحديد الهوية وفق النتائج التي تتوصل إليها الفحوص.

ولا يشترط أن يكون الجثمان كاملًا لإجراء تحليل DNA، إذ يمكن للطب الشرعي التعامل مع أجزاء أو أنسجة بشرية بحسب حالتها ومدى احتفاظها بالمادة الوراثية الصالحة للتحليل.

30 وفاة و25 مصابًا في الحصيلة الأولية

ووفق التقديرات الأولية التي أعلنتها النيابة العامة، أسفر الحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، فضلًا عن تفحم 27 مركبة، تنوعت بين سيارات ودراجات بخارية.

وتواصل الجهات المعنية حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، إلى جانب فحص المركبات المتضررة وتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار أعمال البحث والفحص، خاصة مع وجود ضحايا مجهولي الهوية، ما يجعل إجراءات تحليل البصمة الوراثية خطوة أساسية في استكمال حصر المتوفين وإبلاغ أسرهم.

كيف وقع حادث دائري الوراق؟

وأشارت المعاينة الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائد سيارة النقل، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني، قبل اندلاع الحريق وامتداد النيران إلى المركبات المجاورة.

وتفحص جهات التحقيق ملابسات الواقعة بشكل كامل، بما في ذلك ظروف القيادة قبل التصادم، وكيفية وقوع الاصطدام، والمسار الذي اتخذته النيران بعد اشتعال ناقلة المواد البترولية.

كما يجري فحص آثار الحريق والمركبات المتضررة، إلى جانب الاستماع إلى المصابين وشهود العيان للوصول إلى صورة كاملة عن الحادث.

أسر تبحث عن ذويها

ولا تقتصر تداعيات حادث دائري الوراق على أعداد الضحايا والمصابين، إذ تواجه أسر عدد من المفقودين حالة من القلق في انتظار نتائج عمليات التعرف على الجثامين.

ومع صعوبة التعرف البصري على بعض الضحايا، يصبح تحليل DNA أحد أهم الإجراءات التي يمكن من خلالها حسم هويات المتوفين وربطهم بأسرهم.

وتواصل النيابة العامة إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، بالتزامن مع استمرار عمليات حصر الضحايا وفحص الخسائر وتحديد المسؤوليات، بينما تبقى مشاهد الضحايا داخل السيارات المتفحمة شاهدة على حجم المأساة التي خلفها حريق دائري الوراق.