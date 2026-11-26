في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، تحدث الفنان ياسر جلال عقب حادث الوراق، معبرًا عن تقديره للمواقف الإنسانية والوطنية التي أظهرها المصريون في أعقاب الحادث، ومشيدًا بروح التضامن والتكاتف التي ظهرت بين أبناء الشعب المصري.

وأكد ياسر جلال أن مشهد نزول المواطنين لمساندة المصابين والوقوف بجانب أهلهم وذويهم يعكس حقيقة معدن المصريين، ويؤكد أن الشعب المصري يقف دائمًا بجانب بعضه البعض في أوقات الأزمات والمواقف الصعبة.

كما وجه الشكر والتقدير لكل من بادر بالتبرع بدمه من أجل إنقاذ حياة الآخرين ومساعدة المصابين، مؤكدًا أن التبرع بالدم من أسمى صور العطاء الإنساني، وأن إنقاذ حياة إنسان يمثل موقفًا لا يُنسى.

واختتم ياسر جلال حديثه بالتأكيد على اعتزازه بهذه الروح التي تجمع المصريين، وإن هذه هي مصر الحقيقية، مصر التي يظهر معدن أبنائها في المواقف الصعبة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يمنّ على الجميع بالسلامة، قائلًا: «هي دي مصر.. وقت الشدة أهلها بيظهروا، وبيثبتوا إنهم دايمًا سند لبعض».

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