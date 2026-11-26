وجّه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر للتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60مليون جنيه، لمساندة أسر الضحايا والمصابين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وجاءت تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

اجراءات البنك المركزي



ومن جانبه، أعرب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا ومصابي الحادث.

وتمني محافظ البنك المركزي الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكد المحافظ التزام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.