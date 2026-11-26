شيخ الأزهر

يُعزّي أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق: قلوبنا تعتصر ألمًا

مفتي الجمهورية

الشخص الذي يموت في حوادث الطرق وبسبب الإصابات الناجمة عنها من شهداء الآخرة

وزير الأوقاف

يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة الثانية للحديث عن الابتلاءات والتضامن وقت الأزمات

أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الدائري عقب صلاة الجمعة غدًا

في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، حرصت المؤسسات الدينية على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين، حيث عبّر شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف عن حزنهم إزاء الحادث، مؤكدين أهمية التراحم والتكاتف في مواجهة الأزمات، فيما أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص الخطبة الثانية لصلاة الجمعة للحديث عن التضامن وقت الشدائد، وأداء صلاة الغائب على أرواح الضحايا في المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، وما خلّفه من ضحايا ومصابين.

ويؤكد فضيلة الإمام الأكبر أن قلوبنا تعتصر ألمًا لفقدان هذه الأرواح البريئة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

كما يدعو فضيلته المولى عز وجل أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم، ويعينهم على مواصلة جهودهم، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح في إنقاذ المصابين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.

كما نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، ويلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعرب المفتي عن تضامنه الكامل مع الأسر المكلومة في هذه اللحظات العصيبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار.

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: الشخص الذي يموت في حوادث الطرق والسير وبسبب الإصابات الناجمة عنها معدودٌ من شهداء الآخرة، وذلك بشرط عدم التفريط في الاحتراز باتخاذ وسائل الوقاية والأمان المقرّرة، وعدم الزج بنفسه في الحادث بقصد التخلّص من الحياة، وإلا فأمره مفوّضٌ إلى مولاه عزَّ وجلَّ.

وتابع المفتي: امتنَّ الله تعالى على الأمة المحمدية بتعدُّد أسباب الشهادة وكثرة خصالها وعلو منازلها وتفاوت درجاتها رحمةً وتفضلًا على مَن اختصهم بها وجعلهم مِن أهلها؛ فعن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ» أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه -واللفظ له-.

وأضاف: قد وردت جملة كبيرة من الأحاديث والآثار في بيان أسباب الشهادة وذِكْرها، منها: ما جاء في حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل من كان حاضرًا وقت وفاة عبد الله بن ثابت رضي الله عنه: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام أحمد -واللفظ له-، وأبو داود والنسائي.

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شهداء الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لفقدان الضحايا، ومقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ودعا وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرزقهم تمام الصحة والعافية، وأن يتجاوزوا آثار الحادث، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجَّه الدكتور أسامة الأزهري مديري مديريات الأوقاف المعنية بضرورة متابعة الموقف والتواصل المستمر مع المحافظين والجهات التنفيذية المختصة، للعمل على تقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بما يسهم في مساندتهم خلال هذه الظروف الصعبة.

كما شدد وزير الأوقاف على أهمية متابعة أحوال المصابين والاطمئنان عليهم، والتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لأسرهم، في إطار الدور المجتمعي للوزارة وحرصها على التواصل مع المواطنين ومساندتهم في أوقات الشدائد.

وجدد وزير الأوقاف دعاءه إلى الله عز وجل بأن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

فيما وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتخصيص الخطبة الثانية من خطبة الجمعة غدًا للحديث عن حتمية التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، في ضوء الأحداث الراهنة، وحرصًا على تعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن، وترسيخ معاني الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والشدائد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تماسك المصريين ووقوف بعضهم إلى جوار بعض في أوقات الشدائد يمثلان صورة عظيمة من صور الوعي الوطني والتكافل الإنساني، ويعكسان صدق التدين والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى التراحم والتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة.

وأوضحت الوزارة أن تجاوز الأزمات يتطلب تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العامة، والتمسك بروح الأخوة والمسؤولية، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وترسيخ الاستقرار والتماسك بين أبنائه.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالدعاء أن يحفظ الله مصر وأهلها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويصرف عنها كل سوء ومكروه.

ووجّه الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – عاجلا بأداء صلاة الغائب على أرواح شهدائنا الكرام؛ وذلك في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية عقب صلاة الجمعة غدًا.

كما قرر الوزير تغيير خطبة الجمعة عاجلا للحديث عن واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، وما تفرضه هذه المواقف من مسئولية مشتركة وتضامن صادق بين أبناء المجتمع.

وذلك نظرا للحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أصابنا جميعا كمصريين بحادث الطريق الدائري، وترحما على شهداء الحادث الكرام، ومواساة لأهلنا الكرام من أسر الشهداء، وتضرعا إلى الله بتمام الشفاء لكل المصابين، وتمسكا بالهدي المحمدي الشريف في مثل هذا الظرف العصيب.