كشف النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة التصالح، مؤكدًا أن النصوص القانونية المنظمة للتصالح لا تتضمن اشتراطًا بمدة زمنية محددة لتقديم الطلب، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة وأسباب وضع قيود زمنية على المواطنين.

وأوضح النائب عاطف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، أن مسألة تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات التصالح يجب أن تستند إلى نص قانوني واضح، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بما ورد في القانون وعدم فرض اشتراطات غير منصوص عليها.

وأضاف أن ملف التصالح من الملفات التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تفسيرات أو إجراءات إدارية لا تستند إلى سند قانوني.

وأشار إلى ضرورة توضيح الموقف القانوني من أزمة التصالح الجديدة، بما يضمن توحيد الإجراءات أمام الجهات المختصة، ويمنع حدوث تضارب في التعامل مع طلبات المواطنين، خاصة أن الملف يرتبط بمصالح وحقوق عدد كبير من الأسر.

وشدد مغاوري على أهمية أن تكون القرارات والإجراءات التنفيذية متوافقة مع النصوص القانونية، بما يحقق العدالة والشفافية ويحافظ على حقوق المواطنين، ويضمن عدم وضع قيود إضافية لم ينص عليها القانون.