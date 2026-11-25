في إطار حرص حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، على التفاعل مع القضايا الجماهيرية وطرحها للحوار المجتمعي، وتحت إشراف الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام للحزب، والمستشار محمد محمود صفا، الأمين المساعد، عقدت أمانة الإدارة المحلية، برئاسة الكيميائي محمد حسن العجل، بالتعاون مع أمانة الإسكان، برئاسة المهندس شريف القاضي، ندوة بعنوان «منظومة البناء والتصالح وإشكالياتها على المجتمع المحلي».

وشارك في الندوة النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث تناولت المناقشات استعراضًا لمسار قانون التصالح في مخالفات البناء، بداية من صدوره عام 2019، وما ترتب عليه من محدودية في حجم التصالحات، لم تتجاوز نسبتها 5%، الأمر الذي استوجب إجراء تعديلات تشريعية من خلال القانون رقم 187 لسنة 2023، وصدور اللائحة التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024، والتي حددت آليات التطبيق والرسوم والشروط التفصيلية المنظمة للتصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء.

كما استعرضت الندوة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، باعتباره المرجعية الأساسية التي تحدد المخالفات والأعمال الهندسية واشتراطات التراخيص، بما يتيح تقنين الأوضاع وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وتطرقت المناقشات إلى حجم مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي جرى تحرير محاضر بشأنها على مدار السنوات الماضية، وما استدعى إصدار قانون التصالح، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر، عقب تبسيط عدد من الإجراءات.

وتناول المشاركون شرح آليات تقديم طلبات التصالح، والحالات التي أجاز القانون التصالح عليها، والتيسيرات المتاحة للمواطنين حتى استخراج النماذج النهائية، مع استعراض مختلف بنود القانون، بما يشمل المعاينات، وتغيير الاستخدام، والأسقف، وتجاوز الارتفاعات، والجراجات، والمباني المتناثرة، والتصوير الجوي، ودهانات المباني.

كما ناقشت الندوة أبرز الإشكاليات التي تواجه المواطنين في التطبيق العملي، ومنها بطء الإجراءات، خاصة عند إصدار النموذج النهائي رقم (10)، وعدم رقمنة منظومة التصالح، واختلاف تفسير الإجراءات من محافظة إلى أخرى، وتأخر اللجان الفنية في فحص الطلبات، ومشكلات المعاينات ومطابقة الأوضاع على الطبيعة، إلى جانب تداخل الاختصاصات بين الأحياء وجهات الولاية المختلفة، ومنها الزراعة والري والآثار، فضلًا عن طرح عدد من التعديلات المقترحة لمعالجة هذه التحديات.

وأكد النائب محمد فؤاد زغلول أن مجلس النواب يتحرك لإجراء تعديلات على قانون التصالح وغيره من التشريعات كلما كشفت الممارسة العملية عن سلبيات في الأثر التشريعي، مشيرًا إلى أن الانتهاء من معظم الأحوزة العمرانية بالمحافظات يعد من الخطوات الإيجابية التي يمكن البناء عليها في معالجة مشكلات البناء والتخطيط العمراني.

توصيات الندوة

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات والمقترحات، أبرزها:

- ضرورة رقمنة منظومة التصالح وتبسيط الدورة المستندية، وتسريع وتيرة فحص الملفات والمعاملات.

- مراجعة الاشتراطات التي تمثل أعباءً تعجيزية على المواطنين، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية غير مبررة أو المساس بحقوقهم.

- العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء وتيسيرها.

- تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالتصالح، ومنها لجان التظلمات والإدارات الهندسية، وجهات الولاية المختلفة كالزراعة وحماية النيل والآثار.

- سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، للحد من ظهور العشوائيات والتوسع العمراني غير المخطط.

- السماح باستكمال الأعمال الإنشائية للمباني التي تم التصالح عليها، مثل صب الأعمدة أو التعلية، وفقًا لاشتراطات السلامة والقواعد المنظمة.

- تشديد الرقابة على الأراضي الزراعية، لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

- الرصد الفوري للمخالفات البنائية والتعديات على الأراضي الزراعية، باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية وآليات المتابعة الحديثة.

واختتمت الندوة فعالياتها بالتأكيد على أهمية تقنين الأوضاع في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وحماية الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من عوائد التصالح في تطوير البنية التحتية المحلية، مع التشديد على ضرورة حماية المواطنين الملتزمين بالقانون، وعدم التساهل مع المخالفات التي تضر بالمجتمع أو الأراضي الزراعية.

كما أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار حول هذا الملف من خلال تنظيم ندوات موسعة، بما في ذلك عقد لقاءات بالأقاليم والمحافظات، للتعرف على المعوقات المختلفة والعمل على تقديم حلول واقعية لها، إلى جانب رفع وعي المواطنين بخطورة البناء العشوائي وآثاره على المجتمع المحلي والتنمية العمرانية.