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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوعي ينفذ برنامج محاكاة لـ المجالس المحلية لتعزيز العمل المؤسسي

حزب الوعي
حزب الوعي
محمد الشعراوي

في إطار استكمال برنامج محاكاة المجالس المحلية الذي ينظمه حزب الوعي، عُقد أمس اجتماع المجلس المحلي، بمشاركة أعضاء المجلس المنتخب، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والقضايا المجتمعية، وبحث آليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، وسط أجواء اتسمت بالجدية والتفاعل الإيجابي وروح الفريق الواحد.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها مراجعة اللائحة التنظيمية للمجلس، باعتبارها الإطار الحاكم للعمل المشترك، حيث تم الاتفاق على مراجعة بعض موادها وتقديم المقترحات والتعديلات اللازمة تمهيدًا لمناقشتها واعتمادها.

كما ناقش الاجتماع قضية قرية قشطوخ،  التابعة لمركز   تلا بمحافظة المنوفية ورصد أبرز المشكلات البيئية التي تواجه أهالي القرية، وعلى رأسها تلوث مياه الري الزراعي، مع فتح نقاش موسع حول أبعاد المشكلة وتأثيراتها وطرح الحلول والمقترحات الممكنة للتعامل معها.

 تعزيز الالتزام والجدية في المشاركة

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز الالتزام والجدية في المشاركة، والتأكيد على أن تجربة المحاكاة لا تقتصر على الجانب التدريبي، وإنما تستهدف إعداد كوادر سياسية ومجتمعية قادرة على ممارسة العمل العام وتحمل المسؤولية، وفهم آليات اتخاذ القرار ومتابعة القضايا الجماهيرية.

وفي سياق متصل، اتفق أعضاء المجلس على تفعيل اللجان النوعية وتوزيع الأعضاء وفقًا لاختصاصات كل لجنة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية في الأداء.

وشهد الاجتماع مشاركة إيجابية من أعضاء المجلس، وطرح العديد من الأفكار والرؤى التي تعكس تنامي روح المسؤولية والوعي بأهمية العمل الجماعي والمؤسسي.

وأكدت تجربة الاجتماع أن هدف حزب الوعي من برنامج محاكاة المجالس المحلية لا يقتصر على تشكيل مجلس افتراضي، بل يمتد إلى بناء تجربة عملية حقيقية في الممارسة السياسية، وإعداد جيل جديد يمتلك أدوات الحوار والمناقشة والرقابة المجتمعية وصناعة القرار، وقادر على تحويل القضايا والمشكلات إلى مقترحات وحلول قابلة للتنفيذ.

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