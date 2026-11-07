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أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا.. مصدر للروائح غير المرغوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا.. مصدر للروائح غير المرغوبة

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا
أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا
أسماء عبد الحفيظ

تهتم كثير من ربات البيوت بتنظيف الأرضيات والأسطح والأثاث بشكل منتظم، لكن هناك أماكن أخرى داخل المنزل قد تمر عليها أيام أو أسابيع دون تنظيف، رغم استخدامها يوميًا وتعرضها المستمر للأتربة والجراثيم وبقايا الدهون.

وقد لا تظهر الأوساخ في هذه الأماكن بسهولة، وهو ما يجعلها خارج جدول التنظيف المعتاد، لكنها قد تتحول مع الوقت إلى مصدر للروائح غير المرغوبة وتراكم الأتربة، لذلك من المهم الانتباه إليها وإدراجها ضمن روتين تنظيف المنزل.

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها باستمرار

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا 

هناك مجموعة من الأماكن التي تستحق اهتمامًا أكبر أثناء تنظيف المنزل، ومن أبرزها:

1- مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب

تعد مفاتيح الكهرباء ومقابض الأبواب من أكثر الأشياء التي نلمسها يوميًا، سواء عند دخول الغرف أو الخروج منها، ومع كثرة الاستخدام قد تتراكم عليها الأوساخ وآثار الدهون.

ويفضل تنظيفها بقطعة قماش ناعمة مناسبة، مع استخدام كمية قليلة من المنظف المتوافق مع سطحها، والابتعاد عن رش السوائل مباشرة على المفاتيح الكهربائية.

2- ريموت التلفزيون وأجهزة التحكم

يستخدم أفراد الأسرة جهاز التحكم عن بعد مرات عديدة خلال اليوم، وقد تتجمع بين أزراره الأتربة وبقايا الطعام والدهون الناتجة عن لمس اليدين.

ويمكن تنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة أو مبللة قليلًا بالكحول المناسب للإلكترونيات، مع إيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطاريات قبل التنظيف، وتجنب دخول السوائل بين الأزرار.

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا 

3- مقابض الثلاجة وأسطح الأجهزة الكهربائية

قد تهتم ربة المنزل بتنظيف باب الثلاجة من الخارج، لكنها تنسى المقبض الذي يتم لمسه باستمرار، وكذلك أزرار الميكروويف والغسالة.

وتحتاج هذه المناطق إلى مسح منتظم باستخدام قطعة قماش مناسبة، مع الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة وعدم استخدام مواد كاشطة قد تتلف الأسطح.

4- سلة المهملات

حتى مع استخدام أكياس القمامة، قد تتسرب بعض السوائل وبقايا الطعام إلى قاع السلة أو جوانبها، ما يؤدي إلى ظهور روائح غير مستحبة.

لذلك يجب تفريغها بانتظام وغسلها بالماء والمنظف المناسب، ثم تجفيفها جيدًا قبل وضع كيس جديد، مع الاهتمام بتنظيف الغطاء والمقابض.

5- فلاتر الشفاط

قد تتراكم الدهون وبخار الطهي على فلاتر شفاط المطبخ مع مرور الوقت، وهو ما يقلل كفاءة سحب الأبخرة والروائح.

ويفضل تنظيف الفلاتر وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، خاصة إذا كان الطهي يتم يوميًا، مع التأكد من جفافها قبل إعادة تركيبها.

6- إسفنجة المواعين

تستخدم إسفنجة غسل الأطباق باستمرار، لكنها قد تحتفظ ببقايا الطعام والرطوبة، ما يجعلها بيئة مناسبة لنمو بعض الميكروبات.

ومن الأفضل استبدالها بانتظام، وتركها تجف بين مرات الاستخدام، وعدم الاعتماد على شطفها بالماء فقط باعتباره وسيلة كافية لتعقيمها.

7- فواصل الأبواب وحواف النوافذ

تتجمع الأتربة في الزوايا والحواف الصغيرة التي لا تصل إليها أدوات التنظيف المعتادة، وقد لا تظهر هذه الأوساخ إلا عند تحريك الأثاث أو فتح النوافذ.

ويمكن تنظيفها باستخدام فرشاة صغيرة أو قطعة قماش مناسبة، مع الاهتمام بالمناطق المحيطة بمقابض النوافذ.

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا 

8- مصافي الأحواض

تحتفظ مصافي أحواض المطبخ والحمام ببقايا الطعام والشعر والصابون، وقد يؤدي إهمال تنظيفها إلى ظهور روائح غير مرغوبة أو بطء تصريف المياه.

لذلك يفضل إزالة البقايا منها بانتظام وغسلها جيدًا، مع تجنب إدخال اليد مباشرة في مصارف عميقة أو استخدام أدوات حادة.

كيف تنظمين تنظيف هذه الأماكن دون مجهود كبير؟

يمكن تجنب تراكم الأوساخ من خلال تخصيص وقت قصير أسبوعيًا لتنظيف المناطق التي لا تدخل ضمن الروتين اليومي، مع تقسيم المهام على أيام الأسبوع بدلًا من الانتظار حتى تتراكم الأوساخ.

كما يفضل الاحتفاظ بأدوات تنظيف مناسبة لكل منطقة، وعدم استخدام قطعة القماش نفسها في المطبخ والحمام، لتجنب نقل الملوثات بين الأسطح.

ومن المهم أيضًا تهوية المنزل بانتظام والتخلص من القمامة أولًا بأول، وتنظيف الأماكن التي يكثر لمسها بشكل متكرر.

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