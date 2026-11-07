عقليته سيئة.. عبد الناصر محمد يطالب الأهلي ببيع إمام عاشور

علق عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، على مستوى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منتقدًا أداءه وعقليته، رغم إشادته بإمكاناته الفنية، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين المصريين كرويًا.

وقال عبد الناصر محمد، خلال تصريحات عبر برنامج «كورة وشاي وأصحاب»، إن إمام عاشور يمتلك قدرات فنية مميزة، لكنه يرى أن عقليته لا تتناسب مع إمكاناته داخل الملعب.

وأضاف: «أداء إمام عاشور سيئ جدًا، وعقليته سيئة للغاية، كرويًا هو من أفضل اللاعبين المصريين، لكن عقليته سيئة».

وأوضح المدير الفني لفريق القناة أنه لو كان يتولى القيادة الفنية للأهلي خلال واقعة عدم سفر إمام عاشور مع بعثة الفريق في فترة المدرب ييس توروب، لاتخذ قرارًا بعرض اللاعب للبيع فورًا.

وقال: «لو كنت المدير الفني للأهلي، وإمام لم يسافر مع الفريق في فترة ييس توروب، كنت سأعرضه للبيع فورًا، الفريق لا يقف على أي لاعب، وهل الأهلي لم يكن يحقق البطولات قبل إمام عاشور؟».

وانتقد عبد الناصر محمد الاكتفاء بتوقيع عقوبات مالية على اللاعب، مؤكدًا أنه كان يفضل رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أن الأندية الكبرى لا تتوقف على لاعب مهما بلغت قيمته الفنية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لا تقل لي إنك عاقبته بملايين أو بغرامات مالية، كان يجب أن تعرضه للبيع، الأرجنتين لم تنتهِ بعد اعتزال مارادونا».

