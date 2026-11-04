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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر محمد: لا أضمن استمراري مع القناة حتى يناير.. وشلاطة قادر على حسم المباريات في أي لحظة

عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق القناة
عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق القناة
علا محمد

تحدث عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، عن فوز فريقه على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، مشيدًا بأداء لاعبيه وقدرتهم على تجاوز الخسارة أمام إنبي، مؤكدًا أن الفريق يسعى لجمع النقاط وتقليل عدد الهزائم خلال مشواره في المسابقة.

وقال عبد الناصر محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الكلام المظبوط» مع الإعلامي هاني حتحوت، إن مودرن سبورت يقدم موسمًا مميزًا، ويمتلك فريقًا جيدًا يلعب كرة قدم بشكل مميز في الدوري والكأس وكأس عاصمة مصر.

وأوضح أنه توقع حدوث تراجع في أداء لاعبيه خلال مواجهة إنبي، بعد الإشادة التي حصلوا عليها عقب مباراة الأهلي، مشيرًا إلى أنه حذرهم من التأثر بما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص على احتواء اللاعبين بعد الخسارة، بعدما وجه لهم بعض الانتقادات ثم طالبهم بتجاوز المباراة والتركيز فيما هو قادم.

وأضاف أن القناة فريق صاعد، ومن الطبيعي أن يتعرض للخسارة أو التعادل، لكن الهدف الأساسي هو حصد أكبر عدد من النقاط، سواء بالفوز أو التعادل، وتقليل الهزائم قدر الإمكان، مشيدًا باستجابة اللاعبين وظهورهم بشكل جيد أمام مودرن سبورت، حتى تحقق الفوز بهدف شلاطة.

عبد الناصر محمد يشيد بإمكانيات شلاطة

وتطرق المدير الفني للقناة إلى الحديث عن شلاطة، صاحب هدف الفوز، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك إمكانيات مميزة، وقادر على حسم المباريات في أي لحظة، حتى إذا لم يكن ظاهرًا طوال اللقاء.

وأشار إلى أن شلاطة يتميز بالاستلامات والمهارات الفردية، خاصة في التعامل مع الكرات العالية، موضحًا أنه يثق في قدرته على السيطرة على الكرة والتحرك بها بسلاسة، ولا يشعر بالقلق عندما تصل إليه.

وكشف عبد الناصر محمد أنه تحدث مع اللاعب عقب المباراة، وطالبه بألا يتكرر ما حدث بعد مواجهة الأهلي، عندما حظي بإشادة واسعة عقب الأداء المميز للفريق، مؤكدًا أن شلاطة أخبره بأنه أغلق هاتفه ولا يرد على الاتصالات أو التعليقات، حتى يتجنب الانشغال بما يُقال ويركز في عمله، وهو ما أشاد به المدير الفني.

عبد الناصر محمد: لا أضمن استمراري مع القناة حتى يناير

وعن استعدادات الفريق لفترة الانتقالات الشتوية، أكد عبد الناصر محمد أنه لم يبدأ التفكير في الصفقات الجديدة أو تحديد احتياجات الفريق، موضحًا أنه يركز حاليًا في عمله ومبارياته، ولا يعلم ما إذا كان سيستمر في منصبه حتى يناير.

وقال: «أنا مش ضامن أقعد ليناير، الكرة المصرية ما أنت عارف، الله أعلم، أنا شغال وبعمل شغلي يوم بيوم، وربنا يكرمني وأعمل اسم لنفسي وأحقق نتائج كويسة لنادي القناة».

وأوضح أنه لا يفضل عادةً الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية لإجراء تغييرات كبيرة في الفريق، بل يحرص على تكوين مجموعة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حتى لا يضطر إلى إبرام صفقات عديدة في يناير.

واستشهد بتجربته في الموسم الماضي بدوري المحترفين، عندما اكتفى بإبرام صفقة واحدة خلال يناير، بعدما نجح في تكوين فريق خلال الصيف اعتمد عليه وحقق معه نتائج جيدة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن فترة الانتقالات الشتوية لا تشهد عادةً توافر عدد كبير من اللاعبين المميزين، إلا في حالات استثنائية، مثل التعاقد مع لاعب بمقابل مالي كبير من ناديه، أو ضم لاعب يواجه مشكلات مع فريقه أو لا يحصل على فرصة للمشاركة.

عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق القناة مودرن سبورت منافسات كأس عاصمة مصر الأهلي

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