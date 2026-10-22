طالبت اللاعبين بالرجولة.. ماذا قال عبد الناصر محمد عن تعادل القناة أمام الأهلي؟

تحدث عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، عن تعادل فريقه مع الأهلي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين، مشيدًا بأداء لاعبيه وروحهم القتالية، ومؤكدًا أنه طالبهم باللعب بشجاعة وعدم الشعور بفارق الإمكانات بين الفريقين.

وقال عبد الناصر محمد: «أشكر لاعبي فريقي، كانوا رجالًا فوق الوصف. تحدثت معهم وأكدت لهم أنه لا يوجد أحد أفضل منا، وقلت لكل لاعب: كل راجل مع راجل، ومش هيبقى أرجل منك في الملعب. حتى لو هتخسر، المهم تكون راجل في الملعب».

وأضاف: «كنت أتمنى الحصول على نقطة واحدة قبل المباراة، لكن في الشوط الثاني طمعت في اللقاء، وفي النهاية أنت بتلعب أمام الأهلي، وهو فريق كبير وقدر يتعادل معانا».

وكشف المدير الفني للقناة عن كواليس تحفيزه للاعبين قبل المباراة، موضحًا أنه حرص على رفع ثقتهم بأنفسهم، ومطالبتهم بإثبات قدرتهم على منافسة الفرق الكبرى.

وأوضح: «عرفنا أن عموتة كان مركزًا مع أبو سنة، وأن مودي شلاطة كان بعيدًا عن مستواه في الفترة الماضية، فقررت أتكلم معاه وأشحنه، وقلت له إن عموتة مركز مع أبو سنة ومجابش سيرتك».

وتابع: «قلت للاعبين إن مفيش حد يفرق عنكم، ولازم تثبتوا للناس إنكم مش لاعيبة درجة تانية».

عبد الناصر محمد: جماهير الإسماعيلي حزينة وحاولت أفرحهم

وتطرق عبد الناصر محمد إلى دعم الجماهير، مؤكدًا أنه كان حريصًا على إسعاد المشجعين الذين يعانون من حالة حزن بسبب أوضاع الإسماعيلي.

وقال: «جماهير الإسماعيلي حزينة على حال النادي، وكنت بحاول أفرحهم، وكانوا بيقولولي في الشارع: عايزين نفرح. وبشكر جماهير القناة على الحضور والمساندة».

خطة القناة لإيقاف خطورة الأهلي

وتحدث المدير الفني عن خطته لإيقاف أبرز مفاتيح لعب الأهلي، مشيرًا إلى أنه ركز على الحد من خطورة أشرف بن شرقي وإمام عاشور.

وقال: «أخطر اتنين في الأهلي كانوا بن شرقي وإمام عاشور، وكلفت حرشة إنه يتفرغ لإمام عاشور، وقلت للشبيني يفضل ملازم بن شرقي، والحمد لله نفذوا المطلوب بشكل كويس».

وأضاف أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بتقليل الأخطاء، نظرًا لأن مثل هذه المباريات غالبًا ما تُحسم بالتفاصيل والأخطاء الفردية.

استغلال أخطاء دفاع الأهلي

واختتم عبد الناصر محمد حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الفني درس نقاط ضعف دفاع الأهلي، وطالب لاعبيه باستغلالها خلال المباراة.

وأوضح: «طالبنا لاعبي فريقي باستغلال أخطاء خط دفاع الأهلي، واللي تصورناه حصل في الملعب، وده اللي ظهر في هدف محمد حمدي زكي».

وأشاد مدرب القناة بالأهلي، مؤكدًا أنه نادٍ كبير ومن أفضل الفرق في الشرق الأوسط وإفريقيا.