قلقان على الزمالك.. أحمد دويدار يحذر من مواجهة الجيش الرواندي

أبدى أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، قلقه من مواجهة الفريق الأبيض المقبلة أمام الجيش الرواندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا صعوبة المباراة وأهميتها في مشوار الفريق خلال الموسم الحالي.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خدها في سرك من دلوقتي، قلقان على الزمالك من الجيش الرواندي، من أهم الماتشات في الموسم وماتش صعب جدًا، وشكرًا».

الزمالك يستعد لمواجهة الجيش الرواندي

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم السبت 24 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم في رواندا، ليحتاج الفريق الأبيض إلى الحفاظ على تقدمه في مجموع المباراتين من أجل حسم التأهل إلى دور المجموعات.

الزمالك يفوز على بترول أسيوط في الدوري

وكان الزمالك قد استعاد نغمة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز، بعدما فاز على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وسجل أحمد شريف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بترول أسيوط عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.