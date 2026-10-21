إعلامي: هشام نصر يقرر الترشح على مقعد رئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة

قرر هشام نصر الترشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، في خطوة تمهد لدخوله سباق المنافسة على قيادة القلعة البيضاء خلال المرحلة القادمة.

الزمالك

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر.. هشام نصر يقرر الترشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك المقبلة».

وتأتي الانتخابات المقبلة في وقت يواجه فيه الزمالك العديد من التحديات الإدارية والمالية، وسط تطلعات جماهير النادي لتحقيق الاستقرار داخل القلعة البيضاء، واستعادة قوة الفريق والمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.