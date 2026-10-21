مباريات لا تنسى بين بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

تُعد مباراة بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي، واحدة من أكثر المباريات إثارة في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر في المسابقة.

وسبق وأن التقى الفريقين في 15 مواجهة من قبل، إذ فاز بايرن ميونخ في 8 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر من آرسنال في 4 آخرين.

وهناك مباريات بين الفريقين مضت ولكنها لا زالت عالقة في أذهان عشاق البافاري والجانرز، والتي سوف نستعرضها خلال السطور التالية:

بايرن ميونخ 0-2 أرسنال عام 2012

دخل آرسنال مباراة الإياب على ملعب "أليانز أرينا" محبطاً بعد خسارته بثلاثية لهدفين على أرضه ذهاباً (1-3)، ليرشح الجميع الفريق البافاري لحسم التأهل بسهولة.

وقدم "المدفعجية" مباراة بطولية ومذهلة تحت قيادة المدرب أرسين فينجر، إذ سجل الفرنسي أوليفييه جيرو هدفاً مبكراً، وأضاف لوران كوسيلني الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ليصبح آرسنال على بعد هدف واحد فقط من صنع معجزة تاريخية وإقصاء بايرن بقاعدة الأهداف خارج الأرض (3-3 بمجموع المباراتين)، في ليلة بكى فيها لاعبو بايرن من شدة الضغط رغم تأهلهم لاحقاً لتحقيق اللقب في ذلك الموسم.

أرسنال 2 - 0 بايرن ميونيخ 2015

في مرحلة المجموعات (المجموعة الحديدية F)، استضاف آرسنال على ملعبه "الإمارات" فريق بايرن ميونيخ المدجج بالنجوم والذي كان يقدم مستويات مرعبة تحت قيادة بيب غوارديولا.

بعد خسارة آرسنال أول مباراتين في المجموعة، ظن الجميع أن الفريق في طريقه لسقوط مدوٍ جديد أمام البافاري. لكن مهاجم الفريق أوليفييه جيرو كسر صمود الدفاع الألماني بهدف قاتل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف مسعود أوزيل الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، ليعيد آرسنال إحياء آماله في تلك المجموعة بليلة تكتيكية رائعة.

بايرن ميونيخ 5 - 1 أرسنال 2016

واحدة من أصعب الليلات القارية في تاريخ النادي اللندني الحديث. ذهاب دور الـ 16 على ملعب أليانز أرينا.

وانتهى الشوط الأول بتعادل إيجابي (1-1) وكان الأمل قائماً، لكن الشوط الثاني شهد طوفاناً بافارياً كاسحاً. أمطر لاعبو البايرن شباك الضيوف برباعية نظيفة خلال 45 دقيقة فقط بتألق لافت من أريين روبن وروبرت ليفاندوفسكي وتياغو ألكانتارا، لتنتهي المباراة بنتيجة قاسية (5-1) مهدت الطريق لفوز بايرن بنفس النتيجة إياباً في لندن.

أرسنال 2 - 2 بايرن ميونيخ 2023

بعد غياب طويل لآرسنال عن الأدوار الإقصائية المتقدمة لدوري أبطال أوروبا، التقى الفريقان في ربع نهائي نسخة 2024 على ملعب الإمارات، وسط توخب الحذر من الفريقين.

واتسمت المواجهة بالندية الكبيرة والسرعات العالية. افتتح بوكايو ساكا التسجيل لأرسنال، لكن بايرن رد سريعاً عبر سيرج غنابري وهاري كين (من ركلة جزاء). وفي الشوط الثاني، أجرى ميكل أرتيتا تبديلات ناجحة أسفرت عن هدف التعادل الثمين عن طريق البديل لياندرو تروسار، لتؤجل حسم بطاقة التأهل إلى معركة الأليانز أرينا (التي انتهت لاحقاً بفوز البايرن 1-0).

أرسنال 3 - 1 بايرن ميونيخ 2025

وأخيرًا، في المواجهة الحديثة نسبياً ضمن نظام مرحلة الدوري الجديد للبطولة القارية، استضاف آرسنال نظيره البافاري على ملعب الإمارات في نوفمبر 2025.

قدم آرسنال واحدة من أروع مبارياته الأوروبية الكبرى في العصر الحديث. ورغم تقدم بايرن بهدف للناشئ لينارت كارل، إلا أن "المدفعجية" انتفضوا بقوة وسجلوا ثلاثية متتالية عن طريق يوريان تيمبر، نوني مادويكي، وجابرييل مارتينيلي، ليخرج آرسنال فائزاً بنتيجة (3-1) في ليلة أثبت فيها الفريق اللندني قدرته على مقارعة كبار القارة العجوز.