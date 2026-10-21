بسبب حالة وفاة.. نجم بايرن ميونخ يغيب عن موقعة أرسنال

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، أن لاعب خط الوسط جوشوا كيميش سيغيب عن مواجهة أرسنال يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب حالة وفاة في عائلته.



وكان كيميش، البالغ من العمر 31 عاماً، قد تغيب عن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، حيث أشار المدرب المساعد آرون دانكس يوم الثلاثاء إلى أن غيابه يعود لأسباب شخصية.



وأكد النادي يوم الأربعاء أن كيميش لن يكون ضمن قائمة الفريق، نظراً لظروف الوفاة التي ألمت بعائلته.

بيان البافاري



وقال بايرن ميونخ في بيان نشره على منصة "إكس": "بالنيابة عن العائلة، نطلب احترام خصوصيتهم وحزنهم، ونتمنى عدم توجيه المزيد من الاستفسارات أو نشر تقارير حول هذا الأمر".



ويُعد غياب كيميش ضربة إضافية لبايرن ميونخ، الذي يفتقد أيضاً لخدمات الجناح مايكل أوليسيه في هذه المواجهة ضمن دور المجموعات على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك بسبب الإيقاف.



ورغم ذلك، يستمد الفريق الألماني الثقة من فوزه الكبير بنتيجة 6-1 على لايبزيج في الدوري الألماني يوم السبت، ويسعى للبناء على الأداء القوي الذي قدمه الأسبوع الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل المثير 3-3 أمام فايكينج ضمن المنافسات الأوروبية.