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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارتيرون: الأهلي مثل بايرن ميونخ والزمالك يشبه نابولي.. وانتمائي للأبيض أكبر

كارتيرون
كارتيرون
محمد سمير

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الظفرة الإماراتي، أن تجربته مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك كانت استثنائية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالامتنان لخوض تجربة تدريب الفريقين، لما يمتلكانه من تاريخ كبير وشخصية مميزة داخل القارة الأفريقية.

وقال كارتيرون، خلال ظهوره في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة أبوظبي الرياضية، إن الأهلي يشبه بايرن ميونخ الألماني من حيث التنظيم والانضباط، بينما يرى أن الزمالك أقرب إلى نابولي الإيطالي في طريقة لعبه وشخصيته داخل الملعب.

كارتيرون يتحدث عن شخصية الأهلي والزمالك

وأوضح المدرب الفرنسي أن الأهلي يتميز بالروح التنافسية وحب كرة القدم، إلى جانب التنظيم الكبير، لافتًا إلى أن متابعة الفريق لا تكشف بسهولة عن الفوارق بين اللاعبين الجدد والقدامى، بسبب الانسجام الذي يظهره الفريق.

وأضاف أن الزمالك يمتلك شخصية مختلفة، إذ يجيد العودة في المباريات وتحقيق الانتصارات حتى عندما تبدو الأمور صعبة، معتبرًا أن هذه القدرة على قلب النتائج من أبرز السمات التي تميز الفريق الأبيض.

لقب الدوري مع الزمالك وهزيمة الأهلي

واستعاد كارتيرون تجربته مع الزمالك، مشيرًا إلى نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري بعد غياب استمر 13 عامًا، فضلًا عن الفوز على الأهلي خلال تلك الفترة، رغم قوة الفريق الأحمر آنذاك.

وأكد المدرب الفرنسي تقديره للناديين، لكنه أوضح أن انتماءه للزمالك أكبر من انتمائه للأهلي، مع احتفاظه بمشاعر التقدير والاحترام لكليهما.

واختتم كارتيرون حديثه بالتأكيد على سعادته وامتنانه لتدريب قطبي الكرة المصرية، معتبرًا أن العمل مع ناديين بحجم الأهلي والزمالك يمثل تجربة مهمة واستثنائية في مسيرته التدريبية.

كارتيرون الأهلي الزمالك بايرن ميونخ نابولي

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