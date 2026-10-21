بعثة الجيش الرواندي تصل القاهرة استعدادا للقاء الزمالك دوري أبطال إفريقيا

وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الرواندي، استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار القاهرة، للترحيب بها وتسهيل إجراءات دخولها.

ويستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق أن فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد أماهورو في كيجالي.