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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم الفوز.. أزمات تضرب الزمالك وتهدد طموحاته في الدوري

الزمالك
الزمالك
البهى عمرو

أكد أشرف عبد الناصر، الناقد الرياضي، أن فوز الزمالك في مباراته الأخيرة بالدوري يمثل خطوة مهمة في مشواره، لكنه لا يكفي وحده للاطمئنان على قدرة الفريق على المنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من مشكلات فنية تحتاج إلى معالجة خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الفرق الكبيرة لا يكفيها تحقيق الفوز وحصد النقاط، بل تحتاج أيضا إلى تقديم أداء مقنع وإظهار شخصية الفريق داخل الملعب، خاصة في ظل تطلعات الجماهير إلى الاطمئنان على مستقبل الفريق وفرصه في المنافسة على صدارة الدوري.

وأضاف أن الزمالك قادر على استكمال الموسم والمنافسة، لكنه يحتاج إلى استعادة عدد من لاعبيه مستوياتهم المعهودة، وعلى رأسهم محمد شحاتة وأحمد فتوح، إلى جانب تحسين الأداء الهجومي واستغلال الفرص المتاحة أمام المنافسين.

وفيما يتعلق بالجدل التحكيمي، دعا إلى الهدوء في التعامل مع الأخطاء التحكيمية، محذرا من المبالغة في البيانات والتصريحات، ومؤكدا أن استمرار الجدل خارج الملعب قد يحول المنافسة من المستطيل الأخضر إلى المكاتب.

الزمالك صدى البلد الجدل التحكيمي

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