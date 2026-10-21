نجم الزمالك السابق: محمد حمد يتعرض لضغوط كبيرة بسبب اللعب في مركز عبد الله السعيد

أكد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن انتصارات الفريق الأبيض تُسعد جماهيره في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أن تحقيق النتائج الإيجابية محليًا وقاريًا أهم من الأداء في الوقت الحالي.

وقال محمد إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إن محمد حمد يتعرض لضغوط كبيرة بسبب اللعب في مركز عبد الله السعيد، مشيرًا إلى أن حراسة مرمى الزمالك هي الأفضل في مصر حاليًا، كما أن مركز الظهير الأيمن يضم أكثر من بديل.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الفريق نجح في تحقيق الفوز على الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا، رغم سوء أرضية الملعب، معربًا عن أمنيته بمشاركة أحمد الجفالي في المباريات المقبلة.

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري لن تكون سهلة، في ظل أهمية اللقاء للفريق الأبيض.