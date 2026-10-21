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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

احمد خالد
احمد خالد
محمد سمير

كشف أحمد خالد، لاعب بترول أسيوط، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بالدوري المصري الممتاز، والتي كانت في لقطة التدخل بينه وبين محمد عواد، حارس الزمالك.

وقال أحمد خالد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أنا حسيت إن رجلي سايبة خالص وأعتقدت أنها كسر في قصبة القدم».

وأردف اللاعب قائلًا: «عملت أشعة في مستشفى بجوار الاستاد، وأخبروني أن الإصابة عبارة عن كسر في الأنكل وكسر في الأربطة كلها».

وأشار «خالد» إلى أن محمد عواد تواصل معه لحظة بلحظة وكان مصممًا أن يأتي معه ولكن لم يعرف أني سيسافر لأسيوط لإجراء الجراحة ومواصلة العلاج هناك.

وأضاف أحمد خالد: «الاشتراك مع محمد عواد عادي وبيحصل في الكرة والحارس يشعر بالحزن نتيجة التدخل ولكنه بيحصل في الكرة».

الزمالك بترول أسيوط الزمالك وبترول أسيوط أحمد خالد محمد عواد

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