معتصم سالم يتحدث عن سر تميز موكوينا في بيراميدز.. ويحسم المقارنة مع يورتشيتش

أشاد معتصم سالم، المدرب المساعد لنادي بيراميدز، بالعمل الذي يقدمه المدير الفني رولاني موكوينا مع الفريق خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أنه نجح في صناعة حالة مميزة داخل النادي، بفضل أسلوبه في إدارة المجموعة والتعامل مع اللاعبين، إلى جانب تطبيق سياسة التدوير بين عناصر الفريق بصورة رائعة.

وقال معتصم سالم، في تصريحات لبرنامج «الديفندر» المذاع على قناة الشمس الزرقاء، إن موكوينا يقدم عملًا مميزًا مع بيراميدز، خاصة فيما يتعلق بعملية التدوير بين اللاعبين، مشيرًا إلى أن الروتيشن الذي يعتمده المدير الفني يتم بشكل رائع، ويساعد على الاستفادة من العناصر المتاحة داخل الفريق وفقًا لاحتياجات المرحلة الحالية.

وأضاف مدرب بيراميدز أن موكوينا يختلف من الناحية الفنية عن يورتشيتش، المدير الفني السابق للفريق، في ظل اختلاف الرؤى والأساليب الفنية لكل مدرب، لكنه أوضح أن هناك تشابهًا بينهما فيما يتعلق بالنتائج وطريقة التعامل مع اللاعبين، وهو ما يعكس أهمية الاستقرار في إدارة المجموعة والحفاظ على الانسجام داخل الفريق.

وأكد معتصم سالم أن بيراميدز يضع تحقيق النتائج الإيجابية بشكل مستمر على رأس أولوياته خلال الموسم الجاري، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على تحقيق انتصارات متفرقة، وإنما يتمثل في الحفاظ على مستوى ثابت من الأداء والنتائج، بما يساعد النادي على الوصول إلى أهدافه التي يسعى لتحقيقها هذا الموسم.

وأشار مدرب بيراميدز إلى أن الفريق يمتلك طموحات كبيرة في مسابقة الدوري، ويسعى إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لديه من أجل المنافسة بقوة، مؤكدًا أن الاستمرارية في حصد النقاط ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد شكل المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق معتصم سالم إلى مشوار بيراميدز في بطولة الدوري خلال المواسم الماضية، موضحًا أن التوفيق غاب عن اللاعبين في العديد من المواقف، وهو ما يتمنى الفريق تجاوزه خلال الموسم الحالي، حتى يتمكن من تحقيق النتائج التي تتناسب مع إمكانياته وطموحاته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تطلع الجهاز الفني ولاعبي بيراميدز إلى مواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مع الأمل في أن يحالف التوفيق الفريق هذه المرة في سباق الدوري، من أجل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه النادي وإسعاد جماهيره.