بعد تعرضه لكسر في الساق.. محمد عواد يعلن عن زيارة أحمد خالد لاعب بترول أسيوط

قرر محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التوجه إلى مدينة الإسكندرية غدًا، لزيارة أحمد خالد، لاعب فريق بترول أسيوط، للاطمئنان عليه ومؤازرته، بعد تعرضه لكسر في الساق خلال كرة مشتركة مع حارس الزمالك، في مباراة الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تأتي هذه الخطوة من حارس الزمالك لمؤازرة اللاعب ومساندته بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفريقين اليوم، وسيحرص عواد على تقديم كل الدعم للاعب بترول أسيوط، خاصة وأن الإصابة لم تكن مقصودة ومثل هذه الأمور واردة في كرة القدم.

وكان أحمد خالد قد شارك بديلًا في تشكيل بترول أسيوط خلال المباراة، قبل أن يتعرض للإصابة في كرة مشتركة.