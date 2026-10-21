نابولي يهزم «بودو جليمت» بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

حقق نابولي الإيطالي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأت الإثارة مبكرًا، بعدما افتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لصالح نابولي في الدقيقة الأولى، قبل أن ينجح الفريق النرويجي في إدراك التعادل عن طريق ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 27.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد سكوت ماكتومناي التقدم للفريق الإيطالي، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم نابولي بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان تبادل الهجمات، وتمكن أندرياس هيلمرزن من تسجيل هدف التعادل لبودو جليمت في الدقيقة 63، لكن ماكتومناي عاد ليمنح نابولي التقدم مجددًا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 75، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.

وفي الدقيقة 88، عزز نابولي تقدمه بالهدف الرابع، بعدما سجل مدافع بودو جليمت أودين بيورتوفت هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يقلص سوندر برونستاد فيت الفارق للفريق النرويجي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-3.

وبهذه النتيجة، حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما تعثر في أول جولتين، ليحقق انتصارًا مهمًا يعزز آماله في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما غادر بودو جليمت المباراة دون نقاط إضافية.