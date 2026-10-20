محمود صلاح يتعافى من الإصابة ويقترب من الظهور مع الأهلي

كشف وائل جمعة عن تعافي محمود صلاح بشكل كامل من الإصابة، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة مع النادي الأهلي، بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق أمس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حقق الفريق الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي، يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

أهداف مباراة الأهلي وكيتارا في لقاء الذهاب

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وتقدم الفريق الأوغندي بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، رغم سيطرة الأهلي على مجريات اللعب خلال فترات من اللقاء.

ونجح عمر الساعي في إدراك التعادل للأهلي بالدقيقة 67، بعدما أطلق تصويبة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 82، سجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز للفريق الأحمر من ركلة جزاء، احتسبها الحكم لصالح الأهلي بعد تعرض أكرم توفيق للمخالفة.

ويطمح الأهلي إلى مواصلة مشواره في البطولة الإفريقية، وتأكيد تفوقه على كيتارا خلال مواجهة الإياب، من أجل حجز مقعده في الدور المقبل.