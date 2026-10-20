البنهاوي: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز من الدوريات الخمسة الكبرى

أكد الناقد الرياضي محمد البنهاوي أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، يشعر بالغضب من ناصر منسي، مهاجم الفريق، بسبب موقف اللاعب الأخير، مشيرًا إلى أن اللاعب تقبّل العقوبة الموقعة عليه.

وقال البنهاوي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "معتمد جمال زعلان من ناصر منسي، لأنه وقف كثيرًا معه وكان يعتمد عليه، واللاعب متقبل العقوبة".

وأضاف: "الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو سلّمت اتحاد الكرة الهارد الخاص بالمباراة يوم الأربعاء الماضي، ورغم ذلك تأخر اتحاد الكرة في الرد على الزمالك".

وتابع: "حكم مباراة الأهلي وبيراميدز سيكون من الدوريات الخمسة الكبرى، وهذه معلومة من أحد أعضاء لجنة الحكام".