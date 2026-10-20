محمد عادل يفجر مفاجأة بشأن عودة محمد عبد الناصر للأهلي في يناير

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن النادي يسير وفق خطة طموحة لإعادة ذئاب الجبل إلى مكانتهم الطبيعية بين كبار الكرة المصرية، كاشفًا عن تفاصيل الاتفاق مع سامي قمصان، المدير الفني للفريق، وأهداف النادي خلال الموسمين الحالي والمقبل، إلى جانب موقف محمد عبد الناصر من العودة إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عادل، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، المذاع على قناة الشمس الزرقاء، إن المقاولون العرب يمتلك تاريخًا كبيرًا في اكتشاف المواهب وصناعة النجوم، مؤكدًا أن النادي كان ولا يزال أحد أبرز القلاع الكروية التي قدمت العديد من اللاعبين المميزين للكرة المصرية على مدار تاريخه.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: «المقاولون دايمًا مطبخ بيفرز مواهب عبر التاريخ»، في إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه النادي في اكتشاف اللاعبين ومنحهم الفرصة للتألق والوصول إلى أكبر الأندية.

خطة 3 مواسم مع سامي قمصان

وتحدث محمد عادل عن المشروع الفني الذي يعمل عليه النادي، مؤكدًا أن الإدارة اتفقت مع الكابتن سامي قمصان على خطة تمتد لمدة ثلاثة مواسم، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة يسير بصورة مميزة للغاية، في ظل وجود رغبة مشتركة في بناء فريق قوي قادر على تحقيق أهداف النادي.

وأوضح أن إدارة المقاولون العرب تسعى إلى العمل وفق رؤية طويلة الأجل، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، من أجل تكوين فريق يمتلك الاستقرار الفني والقدرة على المنافسة، بما يتناسب مع تاريخ النادي وطموحات جماهيره.

المركز السادس هدف المقاولون هذا الموسم.. وأفريقيا في الموسم المقبل

وكشف المشرف العام على الكرة أن هدف المقاولون العرب خلال الموسم الحالي هو التواجد في المركز السادس، مؤكدًا أن النادي يمتلك طموحات أكبر للموسم المقبل، تتمثل في المنافسة على بطولة أفريقية.

وتعكس هذه الأهداف رغبة إدارة ذئاب الجبل في استعادة مكانة الفريق تدريجيًا، والعمل على تطوير مستواه وتحقيق نتائج إيجابية تمهد الطريق نحو المنافسة على الألقاب خلال المواسم المقبلة.

محمد عادل يحسم موقف محمد عبد الناصر من العودة للأهلي في يناير

وفيما يتعلق بمستقبل محمد عبد الناصر، وإمكانية عودته إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أكد محمد عادل أن اللاعب يمكنه العودة حال طلب الأهلي استعادته في يناير، موضحًا أن الاتفاق الخاص بانتقاله لا يتضمن شرطًا يمنع ذلك.

وقال المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب إن عودة اللاعب ستكون أمرًا طبيعيًا إذا قرر الأهلي طلب استعادته، رغم حصول المقاولون العرب على خدماته بشكل نهائي، وفقًا لما أوضحه في تصريحاته.

وتفتح تصريحات محمد عادل الباب أمام احتمالية عودة محمد عبد الناصر إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي، حال تحرك مسؤولي القلعة الحمراء لاستعادة اللاعب، في الوقت الذي يواصل فيه المقاولون العرب العمل على تنفيذ مشروعه الفني تحت قيادة سامي قمصان، بهدف إنهاء الموسم في مركز متقدم والاستعداد للمنافسة على بطولة أفريقية في الموسم المقبل.