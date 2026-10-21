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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارتيرون عن الأهلي والزمالك: أنا زملكاوي أكثر

كارتيرون
كارتيرون
إسراء أشرف

استعاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي والزمالك، ذكرياته مع قطبي الكرة المصرية، متحدثا عن الفوارق بين تجربتيه مع الناديين، ومشيدا بالمكانة الكبيرة التي يتمتعان بها على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد كارتيرون، خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي “الرياضية”، أن العمل مع الأهلي والزمالك كان تجربة استثنائية في مسيرته التدريبية، موضحا أن لكل ناد منهما شخصية مختلفة، رغم امتلاكهما تاريخا كبيرا وقاعدة جماهيرية واسعة.

وقال المدرب الفرنسي: "عملت في أفضل فريقين في إفريقيا، وكانت تجربة استثنائية ورائعة جدا، لأن الفريقين مختلفان، الأهلي منظم كثيرا، ودائما أقول إنهم يشبهون بايرن ميونخ".

وأضاف في حديثه عن الزمالك: "الزمالك مثل نابولي، الروح وحب كرة القدم، ولا تعرف إذا كان هناك لاعبون جدد أم لا، ودائما يعود من الخلف ويعودون من لا شيء ويفوزون".

وتطرق كارتيرون إلى أبرز إنجازاته مع الفريق الأبيض، مشيرا إلى نجاحه في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري بعد غياب استمر 13 عاما، كما استعاد ذكريات المواجهات أمام الأهلي، مؤكدا قوة الانتصار الذي حققه فريقه خلال تلك الفترة.

وأوضح قائلا: "أنا حصلت مع الزمالك على الدوري بعد غياب 13 سنة، وفوزنا ضد الأهلي كان قويا، وكان يفوز وكنا جيدين".

وفي ختام تصريحاته، حسم المدرب الفرنسي موقفه من انتمائه بين الناديين، مع تأكيد تقديره لكليهما، قائلا: "أنا زملكاوي أكثر من أهلاوي، ولكنني أحب وأقدر الناديين لأنني ممتن أني دربت مثل هذين الفريقين الكبيرين".

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