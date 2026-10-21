قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي: الزمالك أكبر من أي حد.. وفتوح وناصر منسي لازم يعرفوا قيمة القميص
مصرع طالبين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
نية مبتة لضربها بشدة.. هيجسيث: إيران محور محادثات نتنياهو مع ترامب
وفاة طفلة في طابور الصباح تثير القلق.. أسباب التوقف القلبي المفاجئ
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
عراقجي: واشنطن لا أمان لها.. مع كل مفاوضات تبدأ حربا غادرة
اعتراض وتدمير 373 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك
ويتكوف يصل إلى سان بطرسبورج للقاء مسؤولين روس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يوضح الجهة المسؤولة عن رفض طلب الزمالك بشأن الفار

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

شهد برنامج «اللعيب»، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، نقاشًا ساخنًا بشأن أزمة طلب نادي الزمالك الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، ورفض اتحاد الكرة الطلب، إلى جانب الجدل حول القرارات التحكيمية والقضايا المثارة في الكرة المصرية خلال الموسمين الماضيين.

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي إن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، سبق أن أبدى موافقته على مبدأ الاستماع إلى تسجيلات الفار، موضحًا أنه تحدث معه في مداخلة سابقة بشأن إمكانية السماح بذلك، وأنه لم يكن يعلم وقتها أن الزمالك سيتقدم بطلب رسمي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الرفض الحالي جاء من اتحاد الكرة وليس لجنة الحكام.

من جانبه، أعرب محمد أبو العلا عن استيائه من تكرار الأزمات التحكيمية، معتبرًا أن هناك ازدواجية في المعايير خلال الفترة الماضية، وأن بعض القرارات المثيرة للجدل تصب في اتجاه نادٍ بعينه، على حد تعبيره.

وأضاف أبو العلا أن مراجعة القرارات الجدلية التي شهدتها الكرة المصرية خلال الموسمين الماضيين تثير العديد من علامات الاستفهام، مؤكدًا أن الزمالك يجد نفسه، بحسب وصفه، في موقف رد الفعل بصورة متكررة، متسائلًا عن أسباب عدم شعور النادي بتكافؤ الفرص والعدالة.

وفيما يتعلق بمباراة الزمالك الأخيرة، تساءل أبو العلا عن عدم تدخل تقنية الفيديو في أي من الحالات التي أثارت الجدل، معتبرًا أن عدم مراجعة تلك اللقطات يمثل مشكلة تستحق التوضيح، خاصة أن هناك حالات تستدعي، من وجهة نظره، العودة إلى التقنية وفحصها.

وتطرق النقاش إلى طلب الزمالك الاستماع إلى تسجيلات الفار، حيث أشار مهيب عبد الهادي إلى أن اتحاد الكرة هو الجهة التي رفضت الطلب في الوقت الحالي، وليس لجنة الحكام، فيما تساءل عبد الواحد السيد عن أسباب عدم مراجعة بعض الحالات المثيرة للجدل، قائلًا إنه لا يستطيع التأكد من أن التقنية عملت بالشكل المطلوب في ظل عدم العودة إليها في تلك اللقطات.

وخلال الحوار، دخل إسلام الشاطر في نقاش مع محمد أبو العلا بشأن اتهامات ازدواجية المعايير، مطالبًا بتحديد الحالات التي يستند إليها هذا الطرح، ومشيرًا إلى وجود وقائع جدلية أخرى خلال السنوات الماضية يمكن الاستشهاد بها في الاتجاه المقابل.

ورد أبو العلا بأن حديثه لا يقتصر على الحالات التحكيمية، وإنما يشمل قرارات وأزمات أخرى، مستشهدًا بملف انسحاب الزمالك والاختلاف في التعامل مع الواقعة مقارنة بحالات سابقة، معتبرًا أن هناك اختلافًا في طريقة التعامل مع مثل هذه الملفات.

وشهدت المناقشة خلافًا حول موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من إحدى هذه القضايا، إذ قال أبو العلا إن القرار لم يخضع للنظر بسبب وجود بند يتعلق بتحصين قرارات رابطة الأندية، متسائلًا عن الأساس الذي تُحصّن بموجبه بعض القرارات، بينما رد الشاطر بأن قرارات روابط الدوريات تكون محصنة وفقًا للوائح المنظمة، وأن موقف الاتحاد الدولي جاء في هذا الإطار.

كما أشار عبد الواحد السيد إلى أن الزمالك سبق أن واجه حالة مشابهة قبل عام، معتبرًا أن التعامل مع الواقعتين لم يكن متماثلًا، وهو ما أعاد الجدل بشأن معايير تطبيق اللوائح على الأندية المختلفة.

واختتم مهيب عبد الهادي النقاش بالتأكيد على أن تعدد الآراء والخلافات بين ضيوف البرنامج بشأن هذه الملفات قد يزيد من حالة الجدل، في ظل استمرار التساؤلات حول القرارات التحكيمية وآليات التعامل مع طلبات الأندية المتعلقة بتقنية الفيديو.

نادي الزمالك اتحاد الكرة الزمالك تسجيلات الفار فيفا محمد أبو العلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

وزير الاتصالات

200 ألف فرصة عمل بحلول 2030.. ومصر تتقدم 59 مركزًا في الذكاء الاصطناعي.. الاتصالات توضح

منتدى مصر

وليد جاب الله: منتدى مصر 2026 يفتح المجال أمام أسئلة المواطنين ومقترحاتهم

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة عمل الكرواسون في المنزل .. بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون

بنقشة النمر .. بوسي شلبي بإطلالة أنيقة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة .. صور

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد