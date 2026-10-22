رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تعول كثيرا على الدور المصري في دعم البناء وإعادة الإعمار

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، يوم الخميس أن الخرطوم تعول كثيراً على الدور المصري الريادي في دعم جهود البناء وإعادة الإعمار.

قمة الكوميسا في زيمبابوي

جاءت تصريحات رئيس الوزراء السوداني بالعاصمة الزيمبابوية هراري على هامش مشاركته في أعمال القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا، خلال لقاؤه بنائب وزير الخارجية لشؤون القارة الإفريقية السفير محمد أبو بكر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني السفير محي الدين سالم، والممثل الخاص لرئيس الوزراء السوداني الدكتور الحسين الخليفة الصديق الحفيان، والأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي وسفير السودان لدي جمهورية زيمبابوي ابراهيم الشيخ.

العلاقات المصرية السودانية

وبحث اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، ودفع جهود إعادة البناء والإعمار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الدبلوماسي الحثيث في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، وبناء شراكات حقيقية تخدم مصلحة الشعبين.

وأكد رئيس الوزراء السوداني خلال اللقاء أن الخرطوم تعول كثيراً على الدور المصري الريادي في دعم جهود البناء وإعادة الإعمار، مشيداً بالروابط الأخوية الأزلية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه جدد نائب وزير الخارجية الالتزام الراسخ بتسخير الإمكانات والخبرات المصرية لدعم استقرار السودان وتفعيل الشراكات التنموية والاقتصادية المشتركة بما يترجم تطلعات البلدين إلى واقع ملموس يحقق التنمية والازدهار الإقليمي.

ونقل السفير محمد أبو بكر تأكيدات القيادة المصرية على موقف مصر الثابت والمستمر في دعم استقرار السودان، ووحدة وسلامة أراضيه ومساندة مؤسساته الوطنية.