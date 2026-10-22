قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة تغلق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بـ الإسكندرية
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس.. العملة الأمريكية عند 54.43 جنيه للبيع
سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس
الدفاع البريطانية: أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية
رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تعول كثيرا على الدور المصري في دعم البناء وإعادة الإعمار
4 أهداف محتملة.. واشنطن وتل أبيب تدرسان ضرب إيران
مصدر: تركيا تستضيف وزراء خارجية من دول إقليمية وأوروبية لمناقشة النزاعات في المنطقة
محمد فريد صالح: رقمنة الخدمات تسهم في تحسين تجربة المستثمر
سعر الذهب اليوم يفقد 35 جنيهًا محليًا.. اتجاه المعدن الأصفر على المدى القريب
تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي
ظاهرة فريدة ينتظرها العالم كل سنة في أسوان .. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 22 دقيقة.. 7 آلاف سائح أجنبي شاهدوا الحدث
محمد فضل: الأهلي يحتاج مدربًا قويًا يُناسب طموحاته في حصد جميع البطولات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تعول كثيرا على الدور المصري في دعم البناء وإعادة الإعمار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ناصر السيد

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، يوم الخميس أن الخرطوم تعول كثيراً على الدور المصري الريادي في دعم جهود البناء وإعادة الإعمار. 

قمة الكوميسا في زيمبابوي

جاءت تصريحات رئيس الوزراء السوداني بالعاصمة الزيمبابوية هراري على هامش مشاركته في أعمال القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا، خلال لقاؤه بنائب وزير الخارجية لشؤون القارة الإفريقية السفير محمد أبو بكر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني السفير محي الدين سالم، والممثل الخاص لرئيس الوزراء السوداني الدكتور الحسين الخليفة الصديق الحفيان، والأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي وسفير السودان لدي جمهورية زيمبابوي ابراهيم الشيخ.

العلاقات المصرية السودانية

وبحث اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، ودفع جهود إعادة البناء والإعمار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الدبلوماسي الحثيث في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، وبناء شراكات حقيقية تخدم مصلحة الشعبين.

وأكد رئيس الوزراء السوداني خلال اللقاء أن الخرطوم تعول كثيراً على الدور المصري الريادي في دعم جهود البناء وإعادة الإعمار، مشيداً بالروابط الأخوية الأزلية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه جدد نائب وزير الخارجية الالتزام الراسخ بتسخير الإمكانات والخبرات المصرية لدعم استقرار السودان وتفعيل الشراكات التنموية والاقتصادية المشتركة بما يترجم تطلعات البلدين إلى واقع ملموس يحقق التنمية والازدهار الإقليمي.

ونقل السفير محمد أبو بكر تأكيدات القيادة المصرية على موقف مصر الثابت والمستمر في دعم استقرار السودان، ووحدة وسلامة أراضيه ومساندة مؤسساته الوطنية.

رئيس الوزراء السوداني السفير محمد أبو بكر العلاقات المصرية السودانية قمة الكوميسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

بنعافر عشان مانخسرش.. إعلامي يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: لا بتلعب ولا بتكسب

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

محمود ممدوح

محمود ممدوح ماكينة أهداف لا تتوقف.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

مودي شلاطة

شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

سلسلة Redmi Book 2027

الجيل الجديد يقترب .. شاومي تكشف عن موعد إطلاق أجهزة Redmi Book 2027

جيلي كول راي 2027

مواصفات جيلي كول راي 2027 الجديدة .. وهذا سعرها في مصر

لكزس ار زد 2027 الجديدة

لكزس ار زد 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد