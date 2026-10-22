مصدر: تركيا تستضيف وزراء خارجية من دول إقليمية وأوروبية لمناقشة النزاعات في المنطقة

قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيستضيف نظراءه من مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول، غدا الجمعة، لإجراء محادثات حول النزاعات الإقليمية.

وأوضح المصدر أن الدول السبع ستجتمع بهذا التشكيل للمرة الأولى، بمبادرة من تركيا، في ظل حروب تشمل إيران واليمن وأوكرانيا، والتي باتت تهدد طرق الملاحة والأمن الإقليمي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يناقش الوزراء القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، وآخر المستجدات في مضيق هرمز، والتطورات المتعلقة باليمن، والجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، بالإضافة إلى فرص تعزيز التعاون بين الدول الإقليمية والأوروبية.

وذكر المصدر أن فيدان سيؤكد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، كما سيجدد دعم تركيا لأمن المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، وذلك بموجب "اتفاقية الدفاع المشترك" الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.

وأشار المصدر أيضاً إلى أن فيدان سيطلع نظراءه على جهود تركيا الرامية لمنع امتداد الحرب في أوكرانيا إلى منطقة البحر الأسود، مسلطاً الضوء على المخاطر التي يشكلها هذا النزاع على الأمن الإقليمي.