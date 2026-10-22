أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن كواليس دارت بين المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، أثناء مباراة القناة بالدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «عموتة رفض توجيه وائل جمعة للاعبي الأهلي ويطالبه بالرجوع للدكة خلال مباراة القناة».

وأردف أضا قائلًا: «لأول مرة نرى الحسين عموتة يخرج عن صمته ويقول لوائل جمعة: لو سحمت أرجع للدكة ومتتكلمش مع اللاعيبة»، مضيفًا: «عموتة حس أن الأمور بدأت تفلت منه، وأنه دخل معمة الدوري بدري هذا الموسم».

وتابع أضا قائلًا: «لازم نشيد بما قدمه نادي القناة في المباراة، وهذا الفريق بيقدم مستويات رائعة في كل مباريات بس الناس هي اللي مبتبعش الفريق ده، وخاض 7 مباريات وهو الطرف الأفضل في هذه المباريات.. اليوم القناة هو من فقد نقطتين وليس النادي الأهلي».