عروض عديدة واللاعب مستمر.. مصير محمد عبد الله يثير التساؤلات في الأهلي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، آخر تطورات تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدة عدم بدء مفاوضات رسمية مع أي لاعب حتى الآن، سواء داخل مصر أو خارجها.

وقالت ريهام حمدي، خلال ظهورها ببرنامج «ملعب أون»، إن الأسماء المطروحة حاليًا لا تزال في إطار الترشيحات والاحتمالات، موضحة أن هناك أكثر من خيار في كل مركز يرغب الجهاز الفني في تدعيمه.

وأضافت أن الأهلي يضع عدة أسماء على طاولة الاختيارات في مراكز مختلفة، أبرزها خط الدفاع وخط الوسط، مشيرة إلى وجود رغبة في التعاقد مع لاعب مميز في مركز لاعب الوسط المدافع، على غرار المركز الذي يشغله أليو ديانج.

وأوضحت أن إدارة الأهلي تضع بدائل متعددة لكل مركز، بحيث يتم الانتقال إلى الخيار التالي حال تعثر التعاقد مع أحد الأسماء المرشحة، مؤكدة أن الحديث عن الصفقات لا يزال في مرحلة الترتيبات والاختيارات، وليس المفاوضات الفعلية.

الأهلي يبحث عن جناح أجنبي

وكشفت ريهام حمدي عن معلومة جديدة بشأن تحركات الأهلي في سوق الانتقالات، موضحة أن النادي يبحث عن التعاقد مع جناح أجنبي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بقدمه اليسرى، لتدعيم الخيارات الهجومية للفريق.

ريهام حمدي تتساءل عن سبب عدم مشاركة محمد عبد الله

وفي سياق آخر، تساءلت الناقدة الرياضية عن أسباب عدم حصول محمد عبد الله، لاعب الأهلي، على فرصة مشاركة أكبر مع الفريق، رغم قناعتها بإمكاناته الفنية.

وقالت ريهام حمدي إن محمد عبد الله لاعب جيد، معربة عن استغرابها من عدم منحه الفرصة حتى الآن، خاصة في ظل العروض التي يتلقاها، وعدم السماح له بالرحيل عن الفريق.

وتثير هذه النقطة تساؤلات بشأن مستقبل اللاعب مع الأهلي، ومدى إمكانية حصوله على دور أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل استعدادات الفريق لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي.