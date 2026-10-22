إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

علّق أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بسخرية على تعادل الأهلي أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة انتقد خلالها أداء الأهلي، مشيرًا إلى صعوبة التعادل أمام القناة، ومؤكدًا ثقته في تحليلاته الكروية.

وكتب “دويدار”: «الأهلي يتعادل مع القناة بصعوبة.. دويدار لما بيتكلم في الكورة لازم تسمع كويس دويدار بيقول إيه، إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ، الأهلي مع عموتة هيسمعنا الحدوتة، وشكرًا».

الأهلي يفقد نقطتين في سباق الدوري

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق فقدان النقاط في سباق المنافسة على الصدارة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار.