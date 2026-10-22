فتحي سند: الأهلي ينجو من الغرق أمام القناة.. وبيراميدز يبتعد بالصدارة

علق الناقد الرياضي فتحي سند على تعادل النادي الأهلي أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي.. ينجو من الغرق في القناة.. ويخطف التعادل في الدقيقة الأخيرة 3/3.. ليبتعد بيراميدز منفردًا بالصدارة بفارق أربع نقاط.. عرض سيئ للأهلي.. وأداء شجاع للقناة ومديره الفني عبد الناصر محمد».

وخطف الأهلي تعادلًا مثيرًا أمام القناة بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بعدما شهدت المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض الفريق الأحمر 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

في المقابل، منح التعادل بيراميدز فرصة الابتعاد بصدارة جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الأهلي، في ظل المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار خارج ملعبه.