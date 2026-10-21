عموتة يعترف بأخطاء الأهلي أمام القناة: افتقدنا العزيمة والإرادة للفوز

أبدى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، استياءه من الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه خلال مواجهة القناة، مؤكدًا أن ما حدث داخل الملعب كان له تأثير واضح على نتيجة المباراة.

وشهدت المواجهة حالة من الغضب لدى عموتة، خاصة عقب استقبال هدف القناة، بعدما فشل لاعبو الأهلي في التعامل بالشكل المطلوب مع الهجمة التي أسفرت عن هدف التعادل، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسيطر التعادل الإيجابي 3-3 على أحداث مباراة الأهلي والقناة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز