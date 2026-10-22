حارس القناة: كنا الأقرب للفوز أمام الأهلي.. ولكننا راضون بالتعادل

أكد محمد شعبان، حارس نادي القناة، أن فريقه كان الأقرب للفوز بمباراته أمام الأهلي بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة التعادل 3-3 بين الفريقين.

وقال محمد شعبان، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان في أيدينا نكسب الـ3 نقاط وكل الناس شافت، والحمد لله إحنا راضيين بالنقطة التي حققناها في المباراة».

وأضاف شعبان: «المباراة كانت صعبة أمام الأهلي والجهاز الفني لم يضعنا في أي ضغوط في مباراة الأهلي اليوم».

وأكد شعبان أن زملاءه أدوا ما عليهم في المباراة وقدموا مباراة مشرفة أمام الأهلي.

وأشار شعبان إلى أن قيامه بالتصدي لثلاث ركلات جزاء في بداية الدوري هذا الموسم توفيق من عند ربنا وموهبة، وأنه قبل لقاء اليوم أمام الأهلي درس تسديدات أحمد سيد زيزو لركلات الجزاء.