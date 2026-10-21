رئيس القناة يكشف موقف شلاطة من الرحيل في الشتاء.. ويؤكد: مواجهة الأهلي محطة مهمة لبناء المستقبل

أكد محمد لطفي، رئيس نادي القناة، عدم وجود أي مفاوضات بشأن رحيل مودي شلاطة، جناح الفريق، رغم تألقه اللافت والمستويات المميزة التي يقدمها خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن اللاعب لم يتلقَّ أي عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال لطفي، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، المذاع على قناة الشمس 2، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد بكري، إن مودي شلاطة يقدم مستويات مميزة بقميص القناة، ونجح في لفت الأنظار بأدائه منذ الموسم الماضي، ليؤكد قدراته الفنية ويصبح أحد العناصر المهمة داخل صفوف الفريق

وأضاف رئيس نادي القناة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات قوية، في ظل العمل الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد، من أجل توظيف إمكانات اللاعبين بالشكل الأمثل وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من عناصر الفريق.

وتحدث لطفي عن مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن نتيجة المباراة ستكون محطة مهمة في تقييم مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما ستسفر عنه المواجهة لتحديد الخطوات التالية، في ظل أهمية الاحتكاك بمنافس بحجم الأهلي والوقوف على المستوى الحقيقي للاعبين.

واختتم رئيس نادي القناة تصريحاته بالتأكيد على تركيز الفريق على المرحلة المقبلة، والعمل على استغلال الإمكانات المتاحة داخل صفوفه، بما يساعد على مواصلة التطور وتقديم مستويات قوية، مشيرًا إلى أن مواجهة الأهلي تمثل اختبارًا مهمًا للفريق وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات.